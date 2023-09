Di Bisceglie-CCIAA: 'Nuova Fiera del Levante,un master plan per il rilancio

“I risultati più che lusinghieri dell'ultima Campionaria, in termini di espositori, ricavi e visitatori, premiano lo straordinario impegno riposto dal nuovo presidente Gaetano Frulli per assicurare a Bari e alla Puglia lo svolgimento di una manifestazione identitaria e di tradizione per le nostre comunità. Non era affatto scontato, visti i tempi ristretti a disposizione, dopo la morte del presidente Sandro Ambrosi, ma è stato portato a casa il risultato”.

Lo ha dichiarato Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari, che dal 2018 insieme a Fiere Bologna e Ferrara ha dato vita alla newco, Nuova Fiera del Levante, la società concessionaria per la gestione degli spazi.

“Va evidenziato, però - prosegue la Di Bisceglie - che la Campionaria di settembre non esaurisce affatto la funzione della Fiera del Levante, intesa come infrastruttura strategica, unica nel Sud, nel panorama fieristico nazionale. La riqualificazione degli spazi è un obiettivo ormai improcrastinabile per poter realizzare la mission della nostra Fiera, e dunque per poter riorganizzare e ripianificare strategicamente le attività e i servizi offerti, che vanno dalle specializzate ad altri eventi tematici e congressuali, rivolti a target ben precisi di imprese e di pubblico. E su questo abbiamo già cominciato a lavorare con gli altri partner, per un master plan della Fiera del Levante del futuro. Opereremo seguendo logiche di partenariato, in grado di assicurare sostenibilità e continuità al ruolo della Fiera del Levante nel sostegno alla promozione delle imprese pugliesi e meridionali in Italia e all’estero, utilizzando tutti gli strumenti di finanza disponibili".

“Dall'impegno di ciascuno, dai soci fondatori ai partner gestori, dalle istituzioni del territorio alle associazioni di categoria, può scaturire un virtuoso processo di riposizionamento e rappresentazione dell'infrastruttura fieristica. È un traguardo collettivo cui tendere con spirito di grande collaborazione, perché la Fiera del Levante è patrimonio di tutti e come tale va salvaguardato e rilanciato”, ha concluso la presidente della Camera di Commercio di Bari.

