Di Bisceglie, presidente CCIAA Bari, eletta in esecutivo Unioncamere Nazionale

L’assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio italiane, che si tiene a Torino, ha eletto Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari, componente del Comitato Esecutivo - l'organo amministrativo e di indirizzo politico - di Unioncamere Nazionale.

"Per me e per l'ente che rappresento - ha dichiarato Di Bisceglie - è un riconoscimento importante che premia la rilevanza e il peso della Camera di Commercio di Bari nel sistema camerale nazionale. Viviamo nel secolo della complessità e le camere di commercio sono chiamate a offrire risposte alle imprese su fenomeni economici e sociali in continua evoluzione e ad affrontare altrettante sfide e questioni territoriali nell'interlocuzione con le altre istituzioni e con il mondo della politica".

"Dal nostro operato dipendono scelte e provvedimenti che condizionano non poco la vita delle imprese e delle nostre comunità. Ne avverto la piena responsabilità - ha conclujso Di Bisceglie - insieme all'orgoglio di far parte di questo prestigioso equipaggio".

