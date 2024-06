Di Martina Franca la sartoria per William Ruto presidente del Kenia

di Silvia Viterbo

Il presidente del Kenia, William Ruto, ha indossato per il G7 un abito realizzato da una bottega artigianale di antica tradizione: Sartoria Giuseppe Ancona di Martina Franca.

Una segnalazione dell’anno scorso sulla qualità della manifattura dei loro abiti lo ha convinto a farsi realizzare quello della sua partecipazione al grandioso evento.

Felici e orgogliosi di sapere che gli abiti delle nostre botteghe sartoriali hanno tanta fama e rispondono alle esigenze di personaggi di fama mondiale.

Certamente William Ruto, in queste foto è veramente elegante, e poi questa splendida tonalità di azzurro dell’abito, la cravatta raffinata! Grazie Giuseppe Ancona, per qualificare la Puglia in maniera fantastica.