Dior, il Natale con le luminarie del Salento e i Trulli di Alberobello

Dior continua ad abbinare il proprio marchio alle declinazioni identitarie di Puglia, in una sorta di canto delle tradizioni meridiane reinterpretate nella modernità globale dell’estro creativo, che sposa l’eleganza e il carattere intraprendente del Mediterraneo: culla di civiltà.

E dopo la celebrazione della bellezza ai ritmi tambureggianti della pizzica, col barocco leccese a far da sfondo, da quinte e da palcoscenico ai modelli in passerella della collezione Dior Cruise 2021, la casa di moda esporta luminarie del Salento nelle più suggestive città del mondo: nell’abbraccio senza confini che accomuna Parigi, Milano e Tokyo.

E utilizza i trulli di Alberobello, per pubblicizzare le idee regalo per il Natale, in un video pubblicato sulla pagina Instagram di Dior, poi rilanciato sulle pagine Facebook dedicate della Maison.

Un Natale, quindi, firmato da Dior all'insegna della tradizione pugliese, che beneficia - ancora una volta - di una promozione senza pari, grazie al coraggio e all’orgoglio salentino di Maria Grazie Chiuri, Direttrice Artistica del Gruppo d’Alta Moda.

“Le luminarie pugliesi si accendono nelle più grandi città del mondo - ha commentato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - Maria Grazia Chiuri e Dior portano in alto i colori, l'atmosfera, l'energia unica della nostra terra. Il fatto che Maria Grazia sia anche alla guida del Gruppo strategico per la Ripartenza della Regione Puglia è anco più motivo di soddisfazione per tutti noi”.

Adesso non ci resta che sperare nell'attenzione al lembo di Puglia che più di tutti affascinò Diomede, Enea, Federico II e i Catapani bizantini: la Daunia, con la meraviglia calcarea dei raffinati arabeschi moreschi del Rosone della Cattedrale di Troia (Fg).

