Dolce&Gabbana, la collezione nello scenario fantastico di Alberobello

La collezione Dolce&Gabbana AltaModa quale affascinante omaggio alle sconfinate ispirazioni e al ricco patrimonio pugliese, nei contesti suggesti dei Trulli di Alberobello, nelle Masserie e Borghi turistici di Fasano e nel bianco scenario meridiano di Ostuni.

DeG Alberobello9Guarda la gallery

Ogni pezzo unico dà vita alla profonda bellezza, all'artigianalità senza tempo e alle amate tradizioni di questa terra, intrecciando una narrazione accattivante e celebrando l'essenza della Val D'Itria, nell'abilità dei suoi artigiani e nella loro duratura eredità artistica.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno deciso di raccontare la loro Alta Gioielleria partendo dagli uliveti secolari della Valle d'Itria. Hanno creato una serie di preziosi gioielli a forma di foglia d'ulivo impreziositi da smeraldi e tsavorite, con pavé di diverse tonalità e brillantezza. Il risultato è un effetto naturale, come se le foglie brillassero davvero sotto i raggi del sole della Puglia.

Pezzi altamente incisi a mettere in evidenza la lavorazione artigianale, come nel loro stile sartoriale. E l'incisione ha ricreato la texture della corteccia dell'albero. Per quanto riguarda le olive, alcune sono state realizzate in pavé, altre sono state create con la tecnica dell'illuminazione utilizzando smalto nero e viola.

La tormalina verde oliva è stata utilizzata in tutta la collezione, pietra preziosa che gli Stilisti scelgono di utilizzare non trattate. Una particolarità: una collana con 4.000 diamanti a forma di animali che sostengono i 59 carati di uno straordinario diamante verde del Botswana. La collezione comprende anche un diamante rosa taglio smeraldo di 10 carati.

DeG Alberobello12Guarda la gallery

I trulli di Alberobello sono protagonisti con diamanti tagliati su misura e altre pietre preziose che partono da uno schizzo. Tutto viene calcolato con precisione a Cad per ottenere gemme dal taglio perfetto. Il risultato: diamanti e tormalina Paraiba per una parure che ricrea i trulli. Inoltre, un anello a trullo con un cabochon di tormalina Paraiba, meno brillante ma dal colore più intenso.

DeG Alberobello25Guarda la gallery

Per gli uomini, una collezione di croci in tanzanite, tsavorite, zaffiri in una gamma di colori e diamanti per pendenti a croce in stile unisex.

In occasione della presentazione, è stato svelato "Dolce&Gabbana Alta Gioielleria: Masterpieces of High Jewellery", un libro curato da Carol Woolton in vendita dal 5 settembre in Italia e dal 10 ottobre a livello internazionale; il libro è disponibile in pre-ordine su Dolce&Gabbana.com, oltre che sul sito di Rizzoli.

(gelormini@gmail.com)