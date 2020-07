Doppia preferenza di genere, Senso Civico chiede inserimento in OdG Consiglio

Il gruppo consiliare di “Senso Civico - Un Nuovo Ulivo per la Puglia” ha chiesto al Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, l’iscrizione, all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale, del disegno di legge 87/20 riguardante “Modifiche alla legge regionale 2/05 in tema di parità di genere”.

"Si tratta di un impegno che “Senso Civico” ha inteso portare avanti - si legge in una nota - concludendo l’iter necessario a far giungere in Consiglio la possibilità di esprimere – già nella prossima consultazione elettorale regionale – la doppia preferenza (e quindi la parità di genere).Adesso spetta alle altre forze politiche di maggioranza e opposizioni dimostrare di condividere realmente questa esigenza, partecipando alla seduta consiliare ed esprimendo voto favorevole."

"E’ una sfida che tutti insieme - a partire dal PD, partito di maggioranza relativa all’interno della coalizione - dobbiamo vincere", continua la nota, "per offrire ai pugliesi la stessa opportunità che hanno già gli elettori di quasi tutte le altre regioni.Del resto, da questo momento, le scelte di ciascuno saranno ben visibili agli occhi dei cittadini ed ognuno si assumerà la responsabilità delle proprie decisioni"

Più diretto il commento della presidente della Commissione Pari Opportunità Regione Puglia, Patrizia del Giudice: "Se il Consiglio continuerà col suo ruolo infruttuoso, interverrà il governo Statale, senza SE e senza MA".

"E sia chiaro - precisa la presisdnte della Commissione in un post affidato ai social media - passeremo all’incasso sui tempi lunghi e sfiancanti, che la maggior parte dei consiglieri - di entrambi i generi - ci hanno riservato in questa guerra, per il raggiungimento della dignità e della civiltà".

"Le donne pugliesi - conclude del Giudice - non sono esseri da preservare dalla “Doppia preferenza di genere”. Proponiamo di evitare ulteriori spettacoli kafkiani ai quali, abbiamo assistito. Saranno solo autogoals".

