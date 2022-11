Drones Beyond 2022, in FdL chiusura spettacolare col volo dei 100 droni

Lo spettacolare volo di 100 droni illumina il cielo pugliese a chiusura di Drones Beyond 2022 in Fiera del Levante a Bari.

"Tra i settori di punta della Regione Puglia - ha commentato Michele Emiliano, presidente della Regione - c’è l’Aerospazio e uno dei temi più attuali riguarda l’uso dei droni e le loro molteplici applicazioni. Un settore che in Puglia conta oltre 8mila addetti e investimenti che, nella programmazione in chiusura, hanno toccato la soglia dei 450 milioni di euro di privati sostenuti da bandi regionali. L’aeroporto di Grottaglie è da alcuni anni anche centro di sperimentazione per l’utilizzo dei droni e la Regione lo sta dotando di apparecchiature estremamente innovative con un bando da 11 milioni di euro".

"Guardare le spettacolari immagini del Drone show sul lungomare di Bari, accende emozioni e ci riemoie d'orgoglio, con la coreografica dimostrazione dei 100 droni a margine del Drones Beyond, l'evento organizzato dal DTA Distretto Tecnologico Aerospaziale scarl dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari e il patrocinio dell’Anci".

Sono stati circa 1400 i partecipanti, metà dei quali studenti delle scuole medie e delle università pugliesi, che hanno partecipato alle iniziative organizzate nell’area della Fiera del Levante in occasione del Drones Beyond 2022, durante il quale è stato affrontato il tema della mobilità aerea urbana in Italia e in Europa.

Si sono confrontati sulla mobilità aerea urbana rappresentanti istituzionali, con interventi tra gli altri del sindaco di Bari Antonio Decaro (presidente nazionale Anci) e del sindaco di Firenze Dario Nardella (presidente Eurocities), delle agenzie regolatorie e di gestione del traffico aereo, e di importanti imprese impegnate nel settore. L’evento è stato presentato dal giornalista Michele De Feudis.

drone beyondGuarda la gallery

Le tavole rotonde svoltesi con la partecipazione di manager e di docenti universitari hanno riguardato i seguenti temi: “Unmanned Aerial Vehicles (UAV), opportunità per talenti e giovani intraprendenti” (panel coordinato da Manuela Matarrese, Project Manager del Dta); “Imprese, tecnologie e servizi per la smart city: piattaforme e soluzioni per l’UAM”, panel moderato da Alessandro Cardi, senior advisor del Dta; "L’utilizzo delle tecnologie per il futuro della mobilità urbana" (panel coordinato da Uri Bornstein, senior advisor del Dta). Antonio Zilli (manager Dta) ha invece illustrato le opportunità e i progetti collegati al Grottaglie airport test bed e Michele Ruta (docente universitario) le prospettive della Casa delle tecnologie di Bari.

Nel pomeriggio di entrambe le giornate del Drones Beyond si sono svolte dimostrazioni in volo (9 per ogni giornata) con l’utilizzo di droni in attività di controllo del territorio e di trasporto merci, anche con percorsi intermodali. Entrambe le giornate si sono concluse con il Drone Air Show con 100 droni che si sono alzati in volo nel cielo antistante la Fiera del Levante a suon di musica e disegnando figure di vario genere, a cominciare dal profilo della cattedrale di Bari. Centinaia di baresi si sono radunati nell’area della Fiera per seguire lo spettacolo.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzati per i risultati ottenuti nella più importante iniziativa mai svoltasi in Europa per qualità e quantità delle dimostrazioni svolte con l’utilizzo delle tecnologie dei droni.

Giuseppe Acierno, presidente del Dta, ha sottolineato che “L’edizione del Drones Beyond 2022 è stato un successo sotto diversi punti di vista. Due giorni di eventi che hanno accolto 1400 persone, numerose imprese nazionali ed internazionali, tantissimi giovani delle scuole superiori ed universitari. Sono state giornate che ci hanno permesso di dimostrare dal vivo ciò che i droni possono fare nel facilitare numerosi incontri di business, offrendo anche spettacoli serali per la città di Bari”.

“Il capoluogo regionale ci ha accompagnato in questo percorso di sviluppo di prodotti e servizi aerospaziali per le smart city e noi continueremo ad accompagnare Bari mettendo a disposizione tutte le nostre capacità nel suo percorso di evoluzione e trasformazione. Siamo molto contenti di aver ancora una volta posto la nostra Regione al centro delle dinamiche aerospaziali globali dimostrando la sua grande dotazione di competenze, capacità, e facendola ancora una volta risultare attrattiva per nuovi investimenti e nuove iniziative in questa dinamica di crescita che accompagna la Puglia da un quindicennio”, ha concluso Acierno.

Il vicesindaco di Bari con delega all’Innovazione, Eugenio Di Sciascio, ha evidenziato che “Alla chiusura di questa due giorni possiamo dire di aver vinto una grande scommessa. Con il Drones Beyond 2022 e lo straordinario interesse di aziende, operatori e investitori, ma anche l’entusiasmo dei giovani che hanno seguito le attività e partecipato alle gare di drone racing organizzate nell’ambito della manifestazione, abbiamo dimostrato che Bari è il luogo ideale per sperimentare soluzioni innovative nell’ambito delle tecnologie dei droni e per costruire progettualità e competenze. In questo scenario quindi, il percorso della “casa delle tecnologie emergenti” diventa sempre più reale e si pone come un punto di riferimento per la mobilità del futuro”.

“Siamo grati al DTA e a tutti i partner pubblici e privati che hanno contribuito al successo di questo evento. Da domani con ancor più entusiasmo e determinazione saremo impegnati a lavorare per continuare a costruire il Bari open innovation lab, sapendo che questo settore può rappresentare un’importante occasione di lavoro e crescita per il nostro territorio”, ha detto ancora Di Sciascio.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico. Alessandro Delli Noci ha spiegato che “La Puglia continua ad investire sull’aerospazio in tutte le sue forme”. “Il Drones Beyond ha permesso di diffondere nuove conoscenze e di informare i più giovani, che hanno popolato la Fiera del Levante, per rendere finalmente chiare le potenzialità dei droni ad uso civile e per creare connessioni e opportunità di mercato per le numerose imprese pugliesi che su questo stanno investendo”.

“Sperimentare: è stata questa la parola d’ordine di questa due giorni dedicata alla mobilità”, ha concluso Delli Noci.

(gelormini@gmail.com)