Drones Beyond, il futuro delle città a Bari come altrove

Oggi le città raccolgono il 75% della popolazione europea e si apprestano a toccare l’80% nel 2050; un europeo su otto vive in una delle 26 città con popolazione superiore al milione ed oltre 800 città hanno una popolazione che supera i 50.000 abitanti. Cresce sempre più l’esigenza di rendere vivibili e sostenibili le città grazie a nuovi servizi economici, culturali, educativi e sanitari.

Le città risultano le principali sorgenti di generazione di lavoro e PIL, ma anche i principali produttori della maggior parte delle emissioni inquinanti (20% del totale) e di rifiuti, i più avidi consumatori di risorse naturali ed energia (tra il 70 e l'80% dell'energia globale), con consumi d'acqua medi pro capite al giorno per ogni cittadino che variano tra i 264 e 100 litri, responsabili del 6,7% del consumo di suolo annuo. Si tratta di un’evoluzione inarrestabile, che pone l’esigenza di pianificare e promuovere lo sviluppo in forma ecosostenibile, a basso consumo di risorse, socialmente inclusiva e fervida di opportunità di lavoro.

Per realizzare ciò, le città puntano su innovazioni tecnologiche, metodi digitali e reti di sistemi intelligenti che ne costituiscono lo strumento per renderle efficienti e intelligentemente pianificate oltreché per sostenere processi economici, servizi alla persona, mobilità, gestione dell'acqua, gestione dei rifiuti, gestione e rigenerazione edilizia.

Con la continua diminuzione delle dimensioni di sensori e processori, con memoria digitale e connettività wireless onnipresente, e grazie all’evoluzione dell’IA (intelligenza artificiale) e IOT (Internet delle cose), i droni stanno rapidamente trovando un numero di nuovi e produttivi utilizzi divenendo soggetti attivi della trasformazione delle città.

In questo contesto è stato ideato e progettato dal DTA il Drones Beyond 2022 che si svolgerà nell’area della Fiera Del Levante di Bari il 17 e 18 novembre. Un momento riassuntivo di confronto e dimostrazione dello stato dell’arte delle politiche messe in campo dalle città europee, delle nuove esigenze di programmazione e pianificazione urbanistica, delle operations e dei servizi innovativi realizzabili con droni, delle infrastrutture necessarie a favorire test e sperimentazioni e della relazione della cittadinanza con queste nuove tecnologie.

"Un grande sforzo che ci permette di dar corpo al più grande evento mai realizzato in Europa - ha dichiarato Giuseppe Acierno, presidente Dta (Distretto tecnologico aerospaziale) - in un ambiente urbano per quantità e diversità delle operazioni e delle attività dimostrative che verranno svolte. E’ l’occasione per il lancio dell’Urban test range, realizzato presso la Fiera del Levante di Bari in collaborazione con il Comune di Bari, che si collega alla più ampia dimensione infrastrutturale basata sull’aeroporto di Grottaglie con l’obiettivo di formare un sistema integrato attraverso il quale favorire sviluppo e sperimentazione di soluzioni, servizi e prodotti per l’advanced air mobility".

"Il Drones Beyond - ha sottolineato Acierno - dà anche visibilità alle imprese nostre socie e partner e intende ispirare i nostri giovani, nelle cui mani riporremo il nostro futuro e quello dell’aerospazio. Un evento che corona un ulteriore traguardo del Dta nel percorso di creazione, sviluppo e consolidamento del sistema aerospaziale pugliese, un sistema che abbiamo pensato disegnato e avviato quasi 15 anni fa e affermatosi nel tempo come eccellenza e buona pratica nel panorama nazionale ed europeo. A quanti della nostra comunità hanno ancora una volta concorso e concorreranno al successo dell’iniziativa un sincero ringraziamento che corrobora l’impegno, la determinazione e la passione con la quale operiamo, convinti che ciò che abbiamo fatto fino ad oggi non sarà sufficiente per domani".

