Drones Beyond in Fiera del Levante e lo spettacolo dei cento droni

Si è chiusa, con lo spettacolo dei cento droni in volo nel cielo del lungomare di Bari, la prima giornata del Drones Beyond, la manifestazione sul tema dello stato dell’arte e delle prospettive in Europa e in Italia della mobilità aerea urbana, che ha fatto registrare oltre seicento presenze tra tecnici del settore aerospaziale, rappresentanti istituzionali e di alcune municipalità europee impegnate in progetti di mobilità aerea urbana, manager di primo piano di agenzie spaziali e di controllo del traffico aereo nazionali ed europee e di aziende private del settore. Hanno partecipato all’evento oltre 300 studenti delle scuole pugliesi che si sono cimentati n gare di volo a ostacoli con i droni.

Si replica in Fiera del Levante di Bari seconda e ultima giornata del Drones Beyond, organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale in collaborazione con il Comune di Bari e la Regione Puglia e il patrocinio dell’Anci. I lavori saranno coordinati dal giornalista Michele De Feudis. Alle ore 09:00 la giornata si aprirà con gli interventi di Giuseppe Acierno, presidente del Dta, e di Eugenio di Sciascio, vicesindaco di Bari.

IL PROGRAMMA

GROTTAGLIE AIRPORT TEST BED

Antonio Zilli, Project Manager del Dta illustrerà le attività del Grottaglie Airport test bed.

Michele Ruta, Professore Ordinario del Politecnico di Bari illustrerà le attività della Casa delle Tecnologie e dell’Open Innovation Hub del Comune di Bari.

A seguire sono previsti i seguenti panel di discussione:

Unmanned Aerial Vehicles (UAV), opportunità per talenti e giovani intraprendenti

Moderatore: Manuela Matarrese, Project Manager, DTA

Panelists: Francesco Giordano Professore Ordinario, UniBa; Giuseppe Silipo Direttore Ufficio Scolastico Regionale; Alon Abelson CEO, High Lander; Antonio Ficarella Presidente ITS Aerospazio Puglia; Michael Larsen Direttore UAS Denmark Test Center; Francesca Zampano Direttore Dipartimento Internazionalizzazione Regione Puglia; Marco Arrobbio Head of Competence and Excellence Centers, Leonardo Unmanned System

Il panel sul tema “Imprese, tecnologie e servizi per la smart city: tecnologie abilitanti per la mobilità futura” sarà moderato da Uri Bornstein, Advisor del DTA.

Panelists: Michele Pantaleo Direttore Generale, AMT Services; Alberto Iovino ATM/UTM Integration, D-Flight; Felice Vitulano Head of Innovation, Marketing & Technology, Exprivia; Peter Stirratt Business Development – Survey & Surveillance, Skyports; Gianpaolo Conte Program Manager Advanced Air Mobility, Leonardo; Matteo Claudio Scopelliti Enterprise Marketing IoT e 5G, TIM

Il panel su “Imprese, tecnologie e servizi per la smart city: piattaforme e soluzioni per l’UAM” sarà moderato da Alessandro Cardi, advisor DTA.

Si confronteranno: Carlo Tursi CEO UrbanV; Michael Hardt Associate Technical Fellow in Autonomy Technologies, Boeing Research & Technology – Europe; Federico Bus Operations Engineer, FlyingBasket; Laura Esposito Responsabile U.O. RPAS, Telespazio; Alberto Mennella Innovation Manager, TopView.

Le conclusioni sono affidate a: Alessandro Delli Noci Assessore regionale allo sviluppo economico Regione Puglia; Giuseppe Acierno Presidente DTA; Eugenio Di Sciascio Vicesindaco di Bari.

Anche nella seconda giornata dalle 14:30 sono previste dimostrazioni in volo. che si concluderanno con un nuovo spettacolo del Volo dei Cento Droni sul lungomare di Bari, dinanzi all’entrata monumentale della Fiera del Levante.

Le dimostrazioni in volo in programma oggi tra live e registrate:

Controllo urbano territoriale

Consegna di oggetti a casa

Controllo di missione con ponte radio

Pattugliamento e osservazione da nave a costa

Dimostrazione di lavoro aereo

Controllo della piattaforma e dello spazio durante una missione

Applicazioni di un vertispot mobile

Rilievi di patrimonio architettonico

Drone Air Show

