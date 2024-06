DTA, i corsi di formazione nell'Aerospazio e nella Nautica

In scadenza i termini per partecipare al programma di orientamento promosso dalla Fondazione ITS Aerospazio Puglia e dal Distretto Tecnologico Aerospaziale per i giovani diplomati interessati a saperne di più sulle professioni tecniche del settore aerospaziale, a partire dalle opportunità di lavoro che oggi ci sono, in particolare, in Puglia.

Il programma prevede visite aziendali e incontri con imprese aerospaziali per piccoli gruppi e personalizzati, che si svolgeranno nel mese di luglio 2024. Durante gli incontri sarà presentata l’offerta formativa della Fondazione che prevede per il prossimo anno accademico/scolastico corsi di formazione per:

TECNICO SUPERIORE PER MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI (Conseguimento della Licenza LMA Cat. B1.3)

TECNICO SUPERIORE DELLE TECNOLOGIE PRODUTTIVE PER L'AEROSPAZIO (Produzione con Tecnologie Additive Manufacturing)

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE (Manutenzione e costruzione di mezzi elettrici e a idrogeno e infrastrutture di ricarica)

TECNICO AERONAUTICO AVANZATO (Handling, Security, Piloting)

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE DI MOTORI AERONAUTICI E NAUTICI (Conseguimento della Licenza LMA Cat. A e Motorista abilitato)

TECNICO SUPERIORE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI APPLICATE ALL'AEROSPAZIO (Elaborazione del dato digitale acquisito attraverso le tecnologie applicate ai droni e satelliti)

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE AERONAVALE (Manutenzione e Costruzione di Yacht)

Il programma delle visite aziendali sarà concordato con le aziende partner dei corsi, tra cui figurano grandi imprese come Leonardo ed Exprivia e piccole e medie imprese come Planetek e Roboze.

Manuela Matarrese, project manager del DTA, che insieme prof. Antonio Iaia, direttore dell’Orientamento della Fondazione ITS Aerospazio Puglia ha promosso e organizzato questa azione di orientamento, ha dichiarato: “Il DTA ha sempre proposto azioni di orientamento per stimolare i giovani ad effettuare scelte più consapevoli. Ed è per questa ragione che ci rivolgiamo ai giovani partendo da un’azione di autovalutazione delle proprie attitudini e potenzialità, e come queste possono essere utilizzate in un settore ricco di opportunità lavorative, come quello dell’aerospazio”.

I giovani interessati a prendere parte al programma potranno inviare la richiesta di adesione compilando il questionario disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1GgFb8MmjMmQpmQBBV44lGttSjizDdD9TBM5WYdv7fUQ/edit

Chi sceglie di aderire all’ iniziativa, compilando e trasmettendo il questionario, riceverà il programma completo contenente: le date e i contenuti degli incontri che si svolgeranno per piccoli gruppi e potranno prevedere la partecipazione in presenza, presso le sedi della Fondazione, e a distanza (su piattaforma teams e/o Facebook);le aziende che potranno essere visitare e il calendario delle visite.

La partecipazione alle attività, essendo gratuita, è per un numero limitato di persone e saranno prese in considerazione le adesioni in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.