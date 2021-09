E' morto Enzo Persichella, coscienza critica della sinistra

Il sindaco di Bari Antonio Decaro esprime il cordoglio della città per la scomparsa del professor Enzo Persichella:

“Bari piange la scomparsa di Enzo Persichella, docente di sociologia nell'Ateneo barese e punto di riferimento per tutti coloro che si sono occupati di studiare le dinamiche urbane sotto il profilo dei diritti, con particolare attenzione alle fasce sociali più vulnerabili".

"Enzo Persichella - ricorda Decaro - è stato uno studioso attento e appassionato, un profondo conoscitore dei caratteri della società barese e un cittadino impegnato in prima persona nella costante azione di stimolo nei confronti delle istituzioni rappresentative, con l’obiettivo di recuperare il valore della partecipazione e della cittadinanza attiva come elemento indispensabile per la democrazia".

"Ricorderemo la sua passione civica quando agli inizi degli anni Novanta, con la competenza dello studioso e l'entusiasmo del militante, animò il dibattito politico cittadino, sostenendo le ragioni della Convenzione democratica. La primavera pugliese, con il corollario di democrazia, partecipazione ed equità sociale, si è nutrita dei suoi insegnamenti e del suo impegno".

Grazie Enzo, la città ti sarà grata per sempre.

Un abbraccio fraterno al figlio Sabino e alla moglie Margherita. Alla famiglia giunga il cordoglio della città”.

