“E’ solo un gioco”: il cortometraggio sull’inclusione

di Antonio e Benedetta Gelormini

Linguaggio, tecnica e azione cinematografica come coadiuvanti dell’attività didattica, per rendere più moderno e sostenibile il programma di formazione, a partire dalla scuola primaria.

Gango Kamilla AaronGuarda la gallery

Questo l’obiettivo perseguito dal 1 C.D. “G. Marconi” di Casamassima (Ba), guidato dal Dirigente Scolastico, Francesco Damiani, e dai suoi docenti-collaboratori: Daniela Troia, Caterina Lopane e Stefania Pisani, col progetto “IMMAGINIamo comunicAZIONI INCLUSIVE” Finanziato con i fondi del D.I. 861 dell’11/03/2022, Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”. Per la realizzazione del quale hanno coinvolto la Gango Studio di Casamassima (Ba).

Gango Gioco PtyGuarda la gallery

“L’istituto scolastico - ha spiegato Francesco Cutrignelli della Gango Studio - ci ha chiamato come partner per partecipare a questo progetto, promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e Merito”.

Gango CutrignelliGuarda la gallery

Parole e immagini come filo conduttore del progetto ‘#SOFFIONE’: quale prima tappa di una serie articolata di temi sensibili, che ha affrontato quello del bullismo e del cyber-bullismo - sia a scuola che sui social media - ed al peso che possono avere determinate frasi e commenti.

‘#SOFFIONE’ come il fiore bianco leggero che perde i suoi petali al solo soffio del vento, indica la possibilità di una rinascita, l’idea del cambiamento e del desiderio ambizioso. Anche se calpestata dall’uomo, questa pianta torna sempre in posizione retta, perché “Ogni respiro, ogni soffio, è una seconda possibilità”.

Gango Kamilla GwenGuarda la gallery

Proprio quanto si evince dal primo corto - pubblicato circa un anno fa - dalle tre Scuole Primarie di Casamassima, Triggiano e Capurso, in cui il segreto scritto in un messaggio e filmato in un video, diventa troppo pesante da sopportare per una ragazza, che pur di nasconderlo o metterlo a tacere, arriva a farsi del male.

Gango Manifesto Parole OstiliGuarda la gallery

Con la regia di Lucky Dario e Fabio Salerno #Soffione ha messo in primo piano la forza di aprirsi, di parlare e dire la verità, di mostrarsi per ciò che si è: cosa importante che può rendere i ragazzi-vittime di bullismo: determinati e coraggiosi.

Casamassima locandinaGuarda la gallery

Il peso delle parole, le parole ostili e l’inclusione sono i temi affrontati in “E’ solo un gioco” il nuovo cortometraggio realizzato, questa volta, con 20 ragazzi della Scuola Primaria “G.Marconi” di Casamassima (Ba), con la regia di Lucky Dario, assistito da Francesco Cutrignelli e la sceneggiatura scritta a quattro mani da Eugenio Campana e Angelo Cardone.

“Quanto tempo occorre per disegnare equilibri? Quanta forza serve per tenerli saldi?” Questi gli spunti dai quali sono partiti gli scenografi, per ‘inquadrare’ la storia di una bambina di 10 anni (Kamilla), che frequenta l'ultimo anno di elementari, la cui vita viene stravolta dall'arrivo inatteso di un ragazzino mauriziano (Aaron). In breve tempo le storie di entrambi si incastreranno, facendo riflettere sia i bambini a scuola che il pubblico in sala, sul valore del della decisione e il coraggio di prendere posizione.

Gango Gelormini CastGuarda la gallery

Un messaggio che arriva forte da bambini che guardano al futuro, con gli occhi del presente. Un lavoro didattico e formativo portato avanti a scuola e potenziato con lo strumento ‘plurale’ del cinema e con la collaborazione delle ragazze della squadra femminile di calcio “Pink Bari”.

Un’occasione di partecipazione attiva, per ‘apprendisti attori’, che affiancati da attori professionisti, riescono a interpretare sé stessi davanti alla macchina da presa, con spontaneità e autenticità, e non solo ad apparire magari senza una propria identità.

Gango Film ScuolaGuarda la gallery

Grazie a questo progetto i bambini della scuola primaria si sono affacciati al mondo del cinema, trattando temi comuni e quotidiani, ma fortemente sentiti da tutti noi: la forza del DIALOGO attraverso il confronto e dell’INCLUSIONE con la pratica dell’ACCOGLIENZA. Andando oltre le differenze e imparando a gestire e le PAROLE OSTILI ed il peso giusto che bisogna dare a ciascuna di esse.

Gango FrisiniGuarda la gallery

La ‘parola’. infatti, resta il filo conduttore dei due progetti: cantata e trasformata in emozione dal rapper Coez e dal cantautpore Giò Sada in ‘E’ SOLO UN GIOCO’ e da Erica Mou in ‘#SOFFIONE’. L’uno come progetto in divenire dell’altro ed entrambi funzionali ad altre tappe che non tarderanno a prendere forma. L’entusiasmo generazionale degli attori “in erba” è inarrestabile!

Gango StaffGuarda la gallery

Il cast è ricco di partecipanti. In scena: gli alunni delle classi quinte del 1 C. D. “G. Marconi” di Casamassima (Ba) seguiti dai tutor Daniela Troia e Francesco Damiani (D.S.): Leonardo Cellamare, Sofia Chencholliah, Claudia Cipriano, Kamilla Cutrignelli, Viola Dell’Erba, Martina De Florio, Francesca De Iure, Aaron Giurlando, Ludovica Milillo, Leo Giulio, Losito Martina, Rebecca Pagliaro, Francesco Percoco, Pierfrancesco Proietto, Stefano Renna, Laura Sartorio, Chiara Tonelli, Carmela Verna, Alessandro Carrella. Con loro hanno partecipato gli attori Italia Aiuola, Alessio Potito Forlenza, Donata Frisini, Nicola Moschetti, Fabio Salerno e Daniela Troia. Hanno dato il loro simpatico contributo le giocatrici della squadra di calcio femminile Pink Bari.

(benni.gelormini@gmail.com)

(gelormini@gmail.com)