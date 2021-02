E' morto Franco Cassano, vola 'Il pensiero meridiano'

Addio a Franco Cassano (78 anni), sociologo e filosofo barese, autore di "Pensiero Mediano", già parlamentare e fondatore di 'Città Plurale'.

Dal 1996, la sua opera più nota "Il pensiero meridiano" (tradotto in francese, inglese, tedesco e giapponese) ha riportato al centro della politica il dibattito sulla questione meridionale, rivendicando per il Sud il ruolo di "soggetto di pensiero" ovvero il diritto dei Sud del mondo ad emanciparsi da valutazioni precostituite che li confinano nella cornice dell'arretratezza, per promuovere una visione autonoma che, lungi dall'indulgere all'autoassoluzione, sappia identificare i contributi originali che la prospettiva meridionale può apportare ad una ridefinizione dei modelli economici e politici dominanti.

Senza tralasciare, anzi cominciando, da un riequilibrio del processo di integrazione europea che sappia contemplare il contributo portato in dote dai popoli affacciati sul Mediterraneo. Il mar Mediterraneo, infatti, "mare tra le terre" e mai confine invalicabile, per Cassano ha sempre rappresentato un valido modello storico di rapporto con l'Altro, segnato da misura, contaminazione e rispetto delle differenze.

Franco Cassano è stato fondatore e presidente dell'associazione di cittadinanza attiva "Città plurale", alla base della stagione culturale e politica più nota come 'Primavera pugliese', ed è stato eletto alla Camera dei deputati nel 2013 come indipendente nelle file del Partito Democratico.

Da tempo il fisico era provato dalla malattia e stringeva il cuore incrociarlo sul longomare barese, da oggi più solo e più triste, così come i tantissimi amici che non gli hanno fatto mai mancare affetto e attenzioni.

(gelormini@gmail.com)