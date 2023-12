ECEPLAST SRL, da Troia al nuovo stabilimento produttivo a Manfredonia

Eceplast Srl festeggia il Natale 2023 con l’annuncio di una crescita aziendale e l’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo di Manfredonia (Fg).

Eceplast è l’azienda produttrice, di livello mondiale, di Liner Bags per container ed altre tipologie di imballaggio industriale, per merci sfuse e voluminose. Fondata a Troia (Fg) in Puglia nel 1995, l'azienda ha come principali industrie di riferimento quelle della chimica, dell'alimentare e dell'automotive,

Obiettivo principale dichiarato e ripetuto è offrire ai clienti una scelta di imballaggio consapevole e responsabile, nella consapevolezza di potersi considerare un partner estremamente performante e competitivo: impegnato nel far crescere le imprese clienti, e attento alla protezione del Pianeta.

Passione e dedizione diffusa si percepiscono intensamente, visitando gli stabilimenti, ed infatti in soli 18 mesi il grande passo è stato compiuto: ridando vita a un opificio abbandonato nella zona industriale della città voluta e fondata da Manfredi, ora integrato nella ZES Adriatica Puglia-Molise. L’impianto moderno, dotato di una linea di produzione altamente automatizzata, sarà dedicato alla creazione di sacchi in carta multistrato.

“Con ‘MANFREDONIA PLANT’ - ha dichiarato il primogenito Nicola Altobelli CEO di Eceplast - raddoppiamo la nostra capacità produttiva, consolidando il nostro percorso di diversificazione e crescita nel settore degli imballaggi in carta. Questo rappresenta un passo significativo per noi di Eceplast e un rinnovato impegno verso una crescita sostenibile”.

Dal 1995, anno della fondazione di Eceplast, le scelte aziendali sono state sempre segnate da un tasso accentuato di audacia e fiducia nelle capacità operative di ogni segmento produttivo, con un legame saldo al territorio: anche quando la delocalizzazione sembrava la soluzione più in voga.

Con visione chiara e moderna sono state tenacemente coniugate tecnologia e sostenibilità, offrendo soluzioni di imballaggio all'avanguardia e creando opportunità lavorative per la comunità circostante. Oggi, la squadra di Eceplast Srl conta circa 100 collaboratori dedicati.

“Guardiamo al futuro con entusiasmo - ha aggiunto Vito Altobelli l’ingegnere di famiglia, a cui è affidata l’intera organizzazione tecnica dell’impresa - pronti ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità con il sorriso e la passione che ha guidato la terza generazione al taglio del nastro”.

“Certo è emozionante - ha commentato Giuseppe Altobelli detto Pino capofamiglia e fondatore della Eceplast - incrociare gli sguardi dei bambini, della famosa terza generazione... rapiti dalla sorpresa di Babbo Natale che gli consegnava le forbici per tagliare il nastro e il fiocco da apporre alla prima confezione prodotta”.

Qui a Manfredonia, Pino - proprio dall'Anic Gruppo EniChem - cominciò nel 1970 come semplice perito industriale ed oggi, dopo oltre 50 anni, torna da imprenditore affermato, per restituire quella fiducia raccolta a suo tempo da tramandare alle nuove generazioni.

“Grazie a tutti per la partecipazione e l'incoraggiamento che ci state dando, perché questo non è certamente un traguardo, ma una nuova linea di partenza”, ha detto Alessandro Altobelli il figlio più giovane, già proiettato alla gestione non facile di un doppio impianto.

La Puglia caparbia e piena di entusiasmo è ben rappresentata negli sguardi orgogliosi e nel senso di appartenenza testimoniato dai numerosi famigliari e degli stessi collaboratori: per la prima volta in visita al nuovo stabilimento.

