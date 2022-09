Economia Circolare e Transizione Ecologica a Gioia del Colle

Patty L'Abbate, in corsa per la Camera dei Deputati - Capolista nel Plurinominale Collegio Altamura-Taranto, per il M5S, introdurrà e modererà il convegno organizzato a Gioia del Colle sull'Economia Circolare, il 22 settembre alle ore 18,30 presso il Chiostro.

"Nei sistemi di economia circolare -scrive L'Abbate - i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e i rifiuti si riducono al minimo. Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all’interno del sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore".

"Tale modello di sviluppo, anche se solo recentemente tornato alla ribalta nel dibattito mondiale, ha radici lontane, e risale alle intuizioni, tra gli altri, di Georgescu Roegen, Giorgio Nebbia e Barry Commoner, autore quest’ultimo del libro “Il cerchio da chiudere”.

"Era il 1971 quando il biologo marino americano, Barry Commoner, già teorizzava la circolarità dei processi naturali, che si concludono e poi ricominciano, a differenza delle tecnologie produttive odierne, che utilizzano in prevalenza processi lineari, il cui esito sono accumuli e disequilibri".

"E' nessario, pertanto, spingere per una transizione verso una società più rispettosa dell’ecosistema e più efficiente dal punto di vista dell’utilizzo delle materie prime: la riscoperta dell’economia circolare può aiutarci a raggiungere questi obiettivi di sostenibilità".

Conte L'AbbateGuarda la gallery

"Basterebbe riflettere un po' di più su come le trasformazioni naturali siano alimentate dall’energia del sole - suggerisce L'Abbate - e su come la materia rientri sempre nel ciclo, per essere riutilizzata. Le sostanze chimiche estratte dall’aria, dall’acqua e dal terreno ritornano in circolazione, ridiventando materie prime per altri cicli naturali. Purtroppo, dinanzi alle trasformazioni umane, cariche di inquinamenti e attività sovversive, i cicli naturali si trasformano, e da chiusi si fanno aperti".

"E allora ecco che i rifiuti aumentano a tal punto che la natura non riesce ad assimilarli tutti, conducendo il sistema al tracollo. È per questo che gli interventi volti a ristabilire la circolarità della natura sono oggi più urgenti che mai. Purtroppo - conclude L'Abbate - non ci resta molto tempo per agire e bisogna fare presto’."