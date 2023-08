Ecosisma.it Srl start-up foggiana: Premio America Innovazione e invito a Dubai

La Puglia che non t'aspetti, quella che in silenzio - ma con tenacia e passione - allunga e allarga lo sguardo verso il futuro, la Puglia giovane che decide di restare (o di tornare) per dare un senso all'Amor loci radicato nel proprio DNA meridiano e trasformarlo in un diffuso e coinvolgente Genius loci: capace di farsi modello di intraprendenza e di visione comune.

Nel lembo pugliese di Volturino (Fg) - tra i cosiddetti Monti Dauni - Dario Petrone, i suoi giovani collaboratori e ECOSISMA.IT - Srl la start-up costituita in Foggia (con sede legale nella stessa Volturino) sono stati insigniti del Premio America Innovazione da parte della Fondazione Italia-USA.

Mission ambiziosa quella della Start-Up: stravolgere il mondo delle Smart Communities, costruendo un Software As A Service che porterà gli utenti nell’era del prosumerismo (utente/cliente più attivo e protagonista). Gli obiettivi dichiarati: l’autoconsumo energetico da fonti rinnovabili; il nuovo lavoro che sarà creato con i Communities Agent ovvero gli agenti della comunità; le auto di comunità per ridurre l’impatto ambientale dall’utilizzo del mezzo di trasporto e mobilità, per i servizi primari per cui viene utilizzata l’automobile; il riutilizzo delle acque piovane per il wc di casa e il paradigma dei rifiuti di comunità (l’utente non deve perdere la proprietà privata del rifiuto, ma deve essere consapevole che quello è un valore, a cui lui può attingere se aderisce al servizio innovativo proposto, che verrà lanciato agli inizi del 2025).

In occasione dell'Anno Europeo delle Competenze 2023, la Fondazione Italia-USA ha promosso il Premio America Innovazione,un riconoscimento per gli innovatori artefici delle migliori startup italiane. In pratica, una costola del Premio America: lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale. Pertanto, il Premio America Innovazione vuole valorizzare 500 talenti imprenditoriali del nostro Paese, che hanno ideato e realizzato delle start-up innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali. Un riconoscimento di prestigio internazionale, che rappresenta una qualificazione e una certificazione di qualità di fronte agli investitori. Ecosisma 5Guarda la gallery Oltre alla pergamena di premiazione, che verrà consegnata in una cerimonia ufficiale a Roma, presso la Camera dei Deputati, gli innovatori riceveranno una borsa di studio per fruire del master online esclusivo della Fondazione Italia-USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. I vincitori del Premio America Innovazione e della relativa borsa di studio sono selezionati dalla Fondazione Italia-USA, tramite il Registro Imprese e il sistema camerale, sulla base di diversi parametri indicativi dei valori di competitività e investimenti innovativi delle startup. Non sono possibili autocandidature. Ecosisma 4Guarda la gallery Il master della Fondazione Italia-USA è svolto in collaborazione con Agenzia ICE e Gedi Gruppo Editoriale, che commissionano il project work, ha l’adesione di personalità istituzionali, è diretto dalla prof. Stefania Giannini con la partecipazione di numerosi docenti di prestigio internazionale,ed opera nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite, UNAI – United Nations Academic Impact, del quale la Fondazione Italia USA fa parte.

La Ecosisma.it Srl Sb anche Ecosistema Management Srl Sb è riconosciuta essere la prima Smart Community Provider Italiana è una Società Benefit ed è riconosciuta essere la prima Smart Community Provider italiana che promuove lo sviluppo economico e sociale di comunità locali attraverso un metodo esclusivo che coniuga relazioni umane e tecnologia. Nata per vocazione al Bene Comune si fonda sul principio di sostenibilità e su valori, solidi, espressi dalla Dottrina Sociale della Chiesa.

"Vogliamo promuovere lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi del Dm162/2019 - dichiara il suo giovane fondatore Dario Petrone - in attesa dei nuovi decreti attuativi previsti dal MASE e lanciati in commissione europea dal Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Picheto Fratin e l’utilizzo di auto di comunità per ridurre l’impatto ambientale in zone che vivono la povertà energetica, inoltre in delle fasi successive la start-up promuovere il riutilizzo delle acque piovane per lo scarico dei WC e i rifiuti di comunità un metodo esclusivo per portare la differenziata a livello comunitario e così creare valore per chi oggi perde la proprietà privata del rifiuto ed inoltre paga la tassa dei rifiuti comunali, il meccanismo prevederà di ripagare gli utenti dai comportamenti sostenibili e dalla quantità di materiale riciclabile al cassone di condominio o comunitario".

La Start-Up a breve lancerà il suo progetto Pilota nella Zona Paolo VI di Taranto, dove ha fatto deliberare da alcuni condomini locali le comunità energetiche predette che sono la prima fase della start-up e per cui si prevede una crescita esponenziale.

La start-up inoltre ha creato un simulatore di Comunità Energetica, con cui è possibile fare uno studio di prefattibilità della propria Comunità Energetica Rinnovabile utilizzato come potente strumento commerciale sul mercato, oltre 10.000 utenti lo hanno già testato ed è dotato di una intelligenza artificiale che ne migliora i dati e quindi la precisione.

La ECOSISMA.IT SRL è stata recentemente invitata a partecipare al prestigiosissimo contest “DUBAI INTERNATIONAL AWARD ON SUSTAINABILITY”.

Dear Dario Petrone Founder Ecosisma.it Srl SB



Greetings from the Dubai International Award Team.

We are delighted to announce the launch of the 13th cycle of the Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development. As a leader in promoting sustainable development, we are inviting you to be part of this prestigious award community.



The award was re-launched by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.

The Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development is one of the oldest and largest international awards sponsored by the Dubai Government since 1996. It recognizes global innovative practices in Sustainable Development that have made a positive impact and continue to improve the quality of people’s life leading to the cities of the future. Dubai Municipality in partnership with UN-Habitat offer you an opportunity for global recognition and an opportunity to win prizes up to one million US dollars.

