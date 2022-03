Edizioni Radici Future, impegno sociale e promozione lettura

Se l’obiettivo dei grandi settimanali era quello ‘separare i fatti dalle opinioni’, il nuovo corso di Edizioni Radici Future parte dal tenere distinti gli eventi dai libri, in modo da mettere in moto un’azione sinergica più efficace, nel comune intento di alzare l’indice medio di lettura e di valorizzare - nonché promuovere - in particolare gli autori e i lavori locali.

Questa l’impronta programmatica che l’incontro a Portineria 21 - Bari ha voluto rendere evidente, presentando il palinsesto organizzativo di Edizioni Radici Future, fortemente voluto dal suo presidente Vito Antonio Loprieno.

L’incontro, moderato da Antonio V. Gelormini, ha visto la partecipazione e gli interventi di:

Leonardo Palmisano - Direttore Artistico del Festival LEGALITRIA

Pasquale Martino - Condirettore della Collana ‘I Formiconi’

Rocco De Franchi - Resp. Comunicazione Istituzionale Regione Puglia

Rocky Malatesta - Presidente del Parco Torre Guaceto

Margherita Manghisi - Dirigente Istituto Alberghiero di Polignano a mare e Conversano

Linda Griseta - Dirigente Istituto Agrario di Alberobello e Locorotondo

Gianvito Mastroleo - Fondazione ‘Giuseppe Di V agno’

Florisa Sciannamea - Autrice

Trifone Gargano - Autore

Nando Popu - Sud Sound System

“La nostra idea di futuro - ha sottolineato il presidente di ERF Vito Antonio Loprieno - si sposa con le nostre radici, convinti dell’idea che la cultura sia non solo conoscenza e interazione, ma anche sensibilità verso il sociale, con l’ambizione di una prospettiva futura segnata da un nuovo umanesimo: sensibile alla pluralità delle opinioni e alla forza della partecipazione”.

“Una prospettiva - ha aggiunto Loprieno - che punta al coinvolgimento, sempre più ‘pro-attivo’ degli autori, che insieme a noi intrepreteranno, rappresenteranno e racconteranno le tematiche di volta in volta individuate”.

“Lo faremo, ha spiegato Loprieno - attraverso quattro collane tematiche, più una di varia, per dar corpo e proporre precise scelte editoriali, che intendono supportare l’ambizione di diventare sempre più protagonisti di riferimento dell’editoria moderna:

- I Formiconi: donne e uomini protagonisti a Sud del ‘900

- Banlieue LegalItria: società, legalità, ambiente

- Storia e Memoria: storica e politica, nazionale e internazionale

- Un mondo di fiabe: nuova editoria educativa per l’infanzia

- Radici: varia, narrativa”.

Leo Palmisano e Pasquale Martino, nella loro veste di direttori delle collane ‘Banlieue Legalitria’ e ‘I Formiconi’ (quest’ultima insieme a Oscar Iarussi), hanno ribadito l’impegno alla promozione della lettura - tramite azioni mirate - in particolari segmenti sensibili: in primis la scuola, a partire dalle classi primarie, ma anche le case circondariali, per integrare l’attività di recupero e formazione sociale di soggetti cosiddetti ‘difficili’. Il tutto accompagnato da una programmazione diretta da Radici Future nell’ambito delle Public Library e delle Biblioteche di Comunità.

La riconferma del sostegno e il rinnovo dell’impegno a una più intensa collaborazione ‘sul campo’, per la promozione della lettura e il coinvolgimento delle scuole sui temi ‘virtuosi’ della legalità sono arrivati da Rocco De Franchi a nome della Regione Puglia e del presidente Michele Emiliano. Nell’ottica di un percorso teso a toccare e comprendere le diverse realtà locali, e soprattutto quelle più piccole e meno rappresentate.

Tra le novità in pubblicazione quest’anno e preannunciate dal presidente Loprieno: il libro di Franco Chiarello su Franco Cassano, quello di Toni Mira su Don Tonino Bello e l’altro di Camillo Robertini su Rina Durante. Ma anche ‘La carezza della Scienza’ di Sergio Pargoletti, ‘Come balene in bottiglia’ di Giacomo Talignani, ‘PPP - Pasolini prima di Pasolimi’ di Trifone Gargano e l’inchiesta tutta al femminile su ‘Mafie in Puglia e Sacra Corona Unita’ di Emma Barbaro - Fabiana Agnello - Valentinaa Murrieri. Con la chicca musicale di Nando Popu dei Sud Sound System, che pubblicherà un racconto ambiento nel Salento del 1492 a Casalabate (Le).

Attenzione finale su Pier Marino Zippitelli e Massimo Danza, a cui è affidata la grafica della comunicazione di Radici Future. Perché le radici di ERF sono quelle che affondano con tenacia nella pluralità feconda di un patrimonio identitario antico, per dare linfa e forza a pensiero, confronto, dialogo e riflessioni.

