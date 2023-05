Elezioni Amministrative, il tour in Puglia di Fitto e Donzelli per FdI

Lunedì 8 maggio, il responsabile nazionale dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia, on. Giovanni Donzelli, sarà in Puglia per un tour elettorale per le elezioni amministrative del 14/15 maggio. Ad accompagnarlo sarà il sottosegretario alla Sanità e coordinatore regionale di FdI, on. Marcello Gemmato.

Giovanni DonzelliGuarda la gallery

Questi in dettaglio gli appuntamenti:

BARI – ore 10.45 CONFERENZA STAMPA di Giovanni Donzelli e Marcello Gemmato (hotel Parco dei Principi, nei pressi dell’aeroporto Bari-Palese);

BISCEGLIE – ore 12,00 Incontro con i candidati consiglieri e simpatizzanti di FdI, parteciperà anche il candidato sindaco Francesco Spina (comitato elettorale FdI, corso XXIV Maggio, 58);

MOLA DI BARI – ore 15,00 Incontro con il candidato sindaco, Francesco Brunetti, i candidati consiglieri e i simpatizzanti di FdI (comitato elettorale FdI, piazza XX Settembre 24/25);

ACQUAVIVA DELLE FONTI – ore 16,00 Incontro con i candidati consiglieri e simpatizzanti di FdI, parteciperà anche il candidato sindaco Marco Lenoci (comitato elettorale centrodestra, piazza Vittorio Emanuele II, 45);

OSTUNI – ore 17.30 Incontro con i candidati consiglieri e simpatizzanti di FdI, parteciperà anche il candidato sindaco Antonella Palmisano (comitato elettorale FdI, via Di Vittorio, 11/13);

CAROVIGNO – ore 18.30 Incontro con il candidato sindaco, Francesco Lotesoriere, i candidati consiglieri e i simpatizzanti di FdI (gazebo in località Iannozza)

FRANCAVILLA FONTANA – ore 19.30 Incontro con il candidato sindaco, Michele Iaia, i candidati consiglieri e i simpatizzanti di FdI (comitato elettorale del candidato sindaco, via Regina Elena);

BRINDISI – ore 20.30 Manifestazione elettorale con i candidati consiglieri e simpatizzanti di FdI, parteciperà anche il candidato sindaco Pino Marchionna (Terrazza Palazzo Virgilio, corso Umberto I).

raffaele fitto 1200Guarda la gallery

Tour preceduto dagli appuntamenti programmati in precedenza per Sabato 6 maggio dal ministro agli Affari europei, Sud, PNRR e Politiche di Coesione, Raffaele Fitto, che parteciperà a manifestazioni e incontri nei Comuni pugliesi chiamati al voto.

Questo in dettaglio il programma Fitto:

BISCEGLIE – ore 15,00 manifestazione con i candidati consiglieri e simpatizzanti di Fratelli d’Italia, prevista la presenza del candidato sindaco Francesco Spina (Villa Ciardi, via Sant’Andrea);

MOLA DI BARI – ore 16.15 incontro con il candidato sindaco, Francesco Brunetti, i candidati consiglieri e i simpatizzanti di FdI (comitato elettorale FdI, piazza XX Settembre 24/25);

MONOPOLI – ore 17,00 incontro con i candidati consiglieri e simpatizzanti di Fratelli d’Italia, prevista la presenza del candidato sindaco Angelo Annese (comitato elettorale FdI, via Amleto Pesce, 40);

CAROVIGNO - ore 18,00 convention sullo Sviluppo del Turismo, saranno presenti il candidato sindaco Francesco Lotesoriere, i candidati consiglieri e i simpatizzanti di FdI (Castello Dentice di Frasso);

FRANCAVILLA FONTANA - ore 19,00 incontro con il candidato sindaco, Michele Iaia, i candidati consiglieri e i simpatizzanti di FdI (comitato elettorale FdI, via Regina Elena).

(gelormini@gmail.com)