Elezioni Bari, Fabio Romito inaugura il Comitato Elettorale cittadino

Bagno di folla per il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Bari, Fabio Romito, che ha inaugurato il suo comitato elettorale, in corso Vittorio Emanuele II, insieme al viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto (FI), al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato (FdI) e al coordinatore regionale della Lega, Roberto Marti.

Lotta al degrado, piano per le periferie e per la mobilità, ma anche più trasparenza nelle decisioni amministrative: i punti programmatici presentati e su cui farà perno anche la campagna elettorale di Romito, che nelle ultime ora ha raccolto l’appoggio anche dei Liberali di Mario Conca.

“Voglio dire a Nichi Vendola - ha esordito Romito - che in Puglia e a Bari di grottesco c'è solo il teatrino stomachevole che il centrosinistra ha messo in piedi negli ultimi tre mesi, facendo finta di litigare il mattino e poi la sera continuavano a sostenere la giunta e il consiglio in Regione Puglia e al Comune di Bari”.

“Di stomachevole - ha ribadito - c'è soltanto la mancanza di coerenza di chi vuole rappresentare il cambiamento ma nei fatti rappresenta soltanto la vera continuità di questi 20 anni. Noi rappresentiamo la nuova stagione, fatta di progresso, trasparenza e onestà. Il centrodestra barese si candida per rappresentare e tessere la nuova stagione per Bari”.

Rivendica una dimostrazione di compattezza, Marcello Gemmato: “A livello romano, pugliese, comunale”, mentre Marti è già proiettato al 2025: “L’anno prossimo ci prenderemo anche la Regione”.

"Siamo qui per un solo motivo – ha poi sottolineato Sisto - salvare Bari. Nessuno è più garantista di me, ma non si può non vedere quanto stia accadendo a Bari. Non si può non avere voglia di cambiare questa città e di cambiarne il corso. Noi vogliamo una parola sola: trasparenza. Noi vogliamo che ci sia chiarezza sulle assunzioni, che ci sia chiarezza sulle scelte politiche e che non ci siano più assessori sotto lo schiaffo della criminalità”.

"Noi - ha aggiunto ancora Sisto - in questi anni abbiamo subito solo i silenzi, nessuno riusciva a dire che il re è nudo, oggi possiamo dire che il re è nudo. E siamo davanti a una necessità, alla parola discontinuità: bisogna cambiare rotta, ci vuole un nuovo corso e non un finto nuovo corso, un vero nuovo corso che soltanto il centrodestra può garantire nella persona di un giovane esperto, che sa cos'è la politica e ha tutti i numeri e titoli per fare una campagna generazionale”.

