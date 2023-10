Elezioni Bari, Nichi Vendola: 'Non mi candido, ma indico Michele Laforgia'

Il fatto non è nuovo, la candidatura a Palazzo di Città a Bari dell'avvocato Michele Laforgia - fondatore de 'La giusta causa' - era già emersa nella scorsa tornata elettorale, in occasione della riconferma di Antonio Decaro. Bisognava trovare il modo di riproporla con adeguata eco: ci ha pensato una vecchia volpe della politica locale come Onofrio Introna - leader del socialismo pugliese e già Presidente del Consiglio Regionale - proponendo la candidatura di Nichi Vendola.

La risposta è arrivata immediata a stretto giro di intervista e ribadisce l'opzione "padre nobile" da parte di Vendola, che dichiara: "Sono molto colpito dagli inviti che ricevo, con crescente frequenza, a ritornare sulla 'prima linea' della vita pubblica. È stata evocata una mia candidatura al Parlamento europeo. E nelle ultime ore è stato proposto il mio nome per la carica di sindaco di Bari. Ovviamente ringrazio tutti e tutte per la stima e l’affetto che mi dimostrano". Ringraziando in particolare Onofrio Introna, che con la proposta ha voluto dare impulso al dibattito politico in corso.

Per poi ufficializzare l'investitura: “Per Bari penso che sia sotto gli occhi di tutti la forza e il carisma di un protagonista della società civile - dice Vendola - sempre in prima linea nelle battaglie di legalità e di giustizia, un uomo di cultura raffinata e un difensore intransigente dei diritti dei cittadini: mi riferisco a Michele Laforgia, al figlio di un grande sindaco di Bari, che credo abbia tutte le carte in regola per essere, con competenza e serietà, il riferimento e la guida di una città capace di nuovi traguardi di benessere sociale, di sviluppo economico, di qualità urbana”.

Con o senza primarie: "Alea iacta est".

