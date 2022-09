Elezioni: crollo affluenza, vince FdI e il M5S supera il Centrosinistra

Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia trascinano il centrodestra alla vittoria - nonostante il netto calo di consensi sia della Lega che di Forza Italia - conquistando la maggioranza dei seggi sia al Senato che alla Camera.

Cambia la storia e i cosiddetti "voti in frigorifero" - con chiere reminiscenze da Prima Repubblica - cambiano colore e si collocano nelle nuove aree dell'assetto politico locale. Il Movimento 5 Stelle si afferma primo partito al Sud e in Puglia, da solo col 28%, supera di 7 punti l'intero centrosinistra.

Il Partito Democratico, in crisi manifesta, si appresta ad affrontare il Congresso che si preannuncia pieno di tensioni e con una serie di conti da saldare e rivalità da smussare.

L'affluenza alle urne in Puglia è stata bassissima e al di sotto della media nazionale: già di per sè in calo vistoso, con circa 9 punti in meno delle precedenti elezioni politiche (2018).

"Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che, in questi anni - ha dichiarato a caldo Giorgia Meloni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato.A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia".

Le hanno fatto eco, dal Comitato Elettorale di Melo a Bari, Marcello Gemmato e Raffaele Fitto, tra l'entusiasmo e la soddisfazione dei militanti che hanno festeggiato l'arrivo dei primi risultati cantando l'inno nazionale italiano.

"Questa è una notte che non dimenticherò mai! Tante attese ripagate nelle urne - ha detto Raffaele Fitto - qui Fratelli d'Italia ha conseguito il miglior risultato nel Sud, che ha apprezzato e premiato il progetto di Giorgia Meloni. Grazie Puglia!"

"La destra primo partito d'Italia - ha commentato Fabrizio Tatarella - un pensiero a tutti quelli che nella storia della destra hanno lottato per anni, aspettando questa notte e che oggi non ci sono più. Grazie a Giorgia Meloni per il suo impegno incredibile".

