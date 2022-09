Fratelli d'Italia: 'Responsabili, ma consapevoli delle difficoltà del Paese'

Fratelli d’Italia e la coalizione di centrodestra, anche in Puglia, chiudono la campagna elettorale consapevoli che la svolta è a portata di mano. Palazzo Chigi non è un sogno, va verificato - col responso delle urne - se anche quello di una larga maggioranza possa non rimanere tale.

Ancora sotto l'effetto entusiasante, per tutti i militanti, della serata con Giorgia Meloni in piazza San ferdinando a Bari, a tirare la volata finale è prima l'onorevole Francesco Lollobrigida e poi l'europarlamentare Raffaele Fitto col deputato Marcello Gemmato e l'onnipresente Filippo Melchiorre.

E proprio sul colpo di schiena finale, da parte delle forze antagoniste, Raffaele Fitto ha dichiarato: "Non che vi possa essere un recupero del Movimento Cinque Stelle. Si tratta, comunque, di vicende tutte interne al centrosinistra. La 'novità' è che Emiliano si sta spostando verso il M5S. E' un dato sempre più evidente. Noi, come Fratelli d'Italia, abbiamo l'interesse a mettere in campo azioni concrete su problemi reali, tralasciando ogni inutile polemica".

“Se FdI sarà al governo - ha aggiunto l'europarlamentare salentino - vi sarà la consapevolezza di un momento di grande difficoltà, ma con il fermo proposito di mettere in campo un'azione seria e responsabile. Servono risposte urgenti per gli italiani, alle prese col caro energia e le bollette".

Fitto, infine - glissando sulla prospettiva di un eventuale coinvolgimento ministeriale, in caso di vittoria – ha confermato l’intento centrato sulle riforme istituzionali: "Per troppo tempo rinviate, anche mancanza di governi politici".

Meloni ColamussiGuarda la gallery

Dal suo canto, il coordinatore regionale del partito Marcello Gemmato, ha sottolineato l’importanza dei programmi di politica estera, anche alla luce della piega presa dal conflitto Russia vs. Ucraina: "Le dichiarazioni di Putin, che ha annunciato un’intensa mobilitazione russa, non fanno altro che mostrare l’arroganza e il totalitarismo di una persona che mette a repentaglio la pace mondiale”.

“Con l’Europa, l’Occidente e la Nato possiamo rispondere a questa aggressione - ha proseguito Gemmato - soltanto con una posizione netta, ferma e senza ambiguità possiamo riportare la pace".

E chiamato ad esprimersi sul reddito di cittadinanza, Marcello Gemmato ha confermato la posizione di Fdi: "Non siamo contrari, ma a favore di una rimodulazione. E' impensabile dare la paghetta a 20enni o 30enni in età lavorativa, mentre è opportuno accompagnare alla pensione un ultra60enne, che è fuori dal sistema lavorativo o sostenere gli invalidi e i fragili".

In precedenza, Francesco Lollobrigida capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in tour elettorale, aveva ribadito gli obiettivi di primo piano per la Puglia: infrastrutture, sostegno al turismo e lavoro. Senza tralasciare pensioni, disagio sociale e sostegno all’economia abbassando le tasse.

E tornando sul fronte bellico aveva ricordato: "Dobbiamo difendere la libertà dei popoli e il diritto internazionale. L'Italia deve restare nell'alleanza occidentale, perché non è in condizioni di difendersi da sola. Le sanzioni alla Russia vanno mantenute, perché sono un'alternativa all'invio delle armi, ma bisognerà ripartire tra le nazioni occidentali gli oneri dei danni collaterali, compensando nel contempo le imprese".

“Per l'Italia - aveva spiegato Lollobrigida - serve una Unione Europea che si occupi meno di minuzie, ma più di grandi temi. Qui c'è bisogno di un governo che difenda gli interessi del nostro Paese. Stiamo diventando il fanalino di coda d'Europa, mentre altre nazioni crescono".

Il sigillo finale a questa breve ma intensa campagna elettorale l’ha apposto Filippo Melchiorre, con l’invito "A non disperdere il voto e a concentrarlo su Giorgia Meloni e FdI”. Rilanciando su un punto fondamentale e per certi aspetti persino trasversale alla contesa: “La famiglia. Elemento fondante della società, per rendere una Nazione veramente sovrana e spiritualmente forte (cit. Giovanni Paolo II). Per questo è necessario affermare nuovamente il ruolo centrale, educativo e sociale che essa continua a ricoprire. Sostenere la natalità significa dare la possibilità alle giovani coppie di costruire il proprio progetto familiare, significa dare speranza all’Italia investendo sul futuro”.

(gelormini@gmail.com)