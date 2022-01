Elezioni del Capo dello Stato, delegati istiruzionali per la Regione Puglia

Eletti i tre consiglieri regionali delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica (art. 83, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana).

Parlamento4Guarda la gallery

A rappresentare la Puglia saranno il presidente della Regione Michele Emiliano con 31 voti, la presidente del Consiglio Loredana Capone con 30 voti ed il vice presidente del Consiglio Giannicola De Leonardis con 15 voti.

Rispettati gli equilibri e la rappresentanza delle macroaree pugliesi: con Giannicola De Leonardis che ha orini in Capitanata (Foggia), Loredana Capone salentina doc, e Michele Emiliano le cui radici son ben salde al Centro nel capoluogo regionale.

Con una nota diffusa, il Gruppo consiliare ‘CON Emiliano’ ha commentato la designazione dei tre consiglieri regionali delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica: “Come gruppo consiliare ‘CON Emiliano’, nel quadro del delicato ed importante passaggio istituzionale per l’elezione del nuovo Capo dello Stato, abbiamo sostenuto la partecipazione della rappresentanza della Regione Puglia all’appuntamento parlamentare ‘allargato’, esprimendo il nostro voto in favore delle massime espressioni istituzionali: il presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, e il presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone".

leoci lopane tupputi (1)Guarda la gallery

"Assicuriamo, in tal modo - aggiungono dal Gruppo CON - non solo la presenza più rappresentativa degli organi istituzionali di questa autonomia territoriale, ma anche la testimonianza di quella parità di genere che lo stesso ente persegue con convinzione".

"Esprimiamo piena fiducia al contributo dei nostri Presidenti - conclude la nota - riponendo nelle loro mani tutta la rilevanza di una scelta di garanzia, di credibilità e di equilibrio per l’assetto istituzionale del nostro Paese”.

"Ringrazio tutti i dirigenti del partito e colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia e degli altri gruppi che hanno riposto la loro fiducia nei miei confronti, attraverso il loro assenso e voto odierno nell'aula consiliare ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale Giannicola De Leonardis - e ringrazio i colleghi componenti l'intera assemblea nel suo insieme, che mi hanno investito della prestigiosa responsabilità e opportunità di essere uno dei tre esponenti istituzionali designati dalla Regione Puglia, per partecipare all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica in rappresentanza dell'ente".

"Un appuntamento di fondamentale importanza per il nostro Paese in questa fase storica così delicata. E un ruolo che assolverò in piena coscienza, con orgoglio e la doverosa responsabilità e consapevolezza della necessità di una scelta all'altezza delle aspettative e delle esigenze della Patria che tanto amo, e che sono e sarò onorato di servire anche in questa occasione".

(gelormini@gmail.com)

-------------------

Pubblicato sul tema: Regione Puglia, Consiglio di Stato conferma meno 2 consiglieri in maggioranza