Politiche, Fitto e Gemmato aprono la campagna elettorale di Fratelli d'Italia

Partita ufficialmente la campagna elettorale di Fratelli d'Italia in Puglia: quella che era stata organizzata come festa d'estate si è, di fatto, trasformata nell'apertura, appunto, della campagna elettorale. Sul lungomare di Giovinazzo il partito di Giorgia Meloni in Puglia, con i suoi esponenti locali e comsiglieri regionali, ha incontrato simpatizzanti, militanti e dirigenti in un sodalizio con i prodotti marchio Puglia e le aziende del territorio.

FdI ElezioniGuarda la gallery

"L'appuntamento di Fratelli d'Italia è intitolato 'Bolina' perché rievoca la forza delle barche a vela nell'affrontare il vento - ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Bari, Michele Picaro - la stessa forza con cui la comunità di Fratelli d’Italia si appresta ad affrontare le imminenti elezioni Politiche. Da un anno il Partito in terra di Bari ha visto nascere nuovi circoli territoriali, incrementare di quasi del doppio gli iscritti ed eleggere amministratori locali in realtà in cui il partito non era presente. Questo maggior radicamento sul territorio è la base per poter convincere i cittadini a sostenere Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni".

L'eurodeputato Raffaele Fitto ha voluto evidenziare, invece, come la macchina del fango sia prontamente partita: "Essa ha un unico obiettivo: spaventare gli italiani e condizionare il voto del 25 settembre, visto che già oggi si parla esplicitamente di un Draghi bis, anche dopo il responso delle urne. Ma questa volta non ci riusciranno, perché se non vince la Meloni, in Italia perde la democrazia e la Costituzione che cita chiaramente che la sovranità appartiene al popolo italiano".

FdI Elezioni ptyGuarda la gallery

"L’Italia ha bisogno oggi più che mai di un governo legittimato dal voto popolare - ha ribadito Fitto - e non frutto di giochi di palazzo: Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni hanno forza, volontà, coerenza e lealtà per guardare negli occhi l’elettorato non per fare promesse, ma per prendere impegni".

"Sarà una campagna elettorale rovente e rapida - ha concluso Marcello Gemmato, unico parlamentare uscente per FdI e coordinatore regionale del Partito- dalla nostra c'è un programma che i pugliesi e gli italiani già conoscono bene, poiché Fratelli d'Italia non ha mai cambiato idea sui temi in questi anni, restando coerente e fedele ai valori della destra e alle esigenze del Paese. Proprio quella coerenza ci ha premiato con una crescita lenta e costante e sono certo che le urne ci confermeranno".

(gelormini@gmail.com)