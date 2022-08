Elezioni, Fratelli d'Italia e le candidature al femminile

Folate di vento a favore si preannunciano sulla poppa di Fratelli d’Italia e per quanto i suoi dirigenti da anni stiano lavorando al progetto, e si stiano preparando all’evento, il rischio che si producano strambate non è escluso.

C’è bisogno di candidati, le quote di genere indicano che c’è bisogno di candidate donne e, nel contempo, c’è l’esigenza di non smantellare quanto costruito - a poco a poco - nei consessi istituzionali locali.

E’ in questo quadro che si inserisce la disponibilità della pugliese e foggiana Daria Cascarano, presidente Comitato art. 34 genitori per la scuola, già candidata consigliere comunale a Roma, membro dei dipartimenti Politiche Sociali e Scuola di Fratelli d'Italia, per la candidatura alla prossime elezioni politiche del 25 settembre.

La questione ‘componente femminile’ nella compagine Fratelli d’Italia non è di secondaria importanza, ancor più per un partito la cui leadership è centrata sulla personalità di Giorgia Meloni.

Emissari e funzionari sono tutti al lavoro, anche perché in prospettiva lunga - dopo l’appuntamento per il rinnovo parlamentare - all’orizzonte già si presentano quelli regionali di Lazio, Lombardia, Friuli, Molise e Vale d’Aosta.

“Sarei davvero onorata della eventuale candidatura - ha dichiarato Daria Cascarano - anche per dare continuità al lavoro e all’impegno dedicati al mondo della scuola e delle politiche sociali. Una delle doti che ho sviluppato maggiormente è la resilienza, capacità che mi ha permesso di gestire con equilibrio molteplici situazioni, riuscendo a ritrovare aspetti positivi anche in quelle più critiche.

Poche ore ancora e la rotta sarà delineata.

