Elezioni, Fratelli d'Italia: Puglia tutti in lista anche Fitto e Meloni

Politici, ma anche imprenditori e società civile: le liste di Fratelli d'Italia in Puglia sono state depositate dopo un'accurata selezione dei nomi e dei profili di ciascun candidato. "Non nascondo la difficoltà nel dover scremare nomi da tutte le proposte di candidatura che Fratelli d'Italia ha ricevuto in Puglia, - ha dichiarato Marcello Gemmato coordinatore regionale di Fratelli d'Italia - tutte di alto profilo: tra professionisti, politici, società civile, imprenditori".

"Tra questi - ha precisato Gemmato - abbiamo dovuto scegliere le candidature più radicate sul territorio, alcune già misuratesi elettoralmente negli anni passati, altre con esperienze amministrative già maturate; giovani e donne professionisti, impegnati nel sociale. Una squadra vincente già in partenza, posso affermarlo con orgoglio".

L'elenco, in ordine casuale, dei candidati FdI in Puglia:

Fitto Raffaele - Eurodeputato di Fratelli d'Italia, copresidente gruppo europeo dei Conservatori (ECR);

Gemmato Marcello - Farmacista, deputato, segretario commissione Sanità alla Camera dei deputati, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia;

Melchiorre Filippo - Dottore commercialista, consigliere comunale FdI Bari;

La Salandra Giandonato - Avvocato, componente direzione nazionale FdI, già coordinatore provinciale FdI Foggia;

Fallucchi Anna Maria - Imprenditore;

Iaia Dario - Avvocato penalista, coordinatore provinciale FdI Taranto, già sindaco di Sava (TA);

Congedo Saverio - Dottore commercialista, coordinatore provinciale FdI Lecce;

Gabellone Antonio Maria - Farmacista, consigliere regionale FdI Puglia;

Maiorano Luigi Giovanni - Ispettore di Polizia, vicesindaco di Maruggio (TA);

Nocco Vita Maria - Imprenditore;

De Marzo Laura - Dottore in Economia e Commercio, servizio clienti Acquedotto Pugliese, già senatore accademico e dirigente Azione Universitaria e Gioventù Nazionale;

Galantino Davide - Deputato FdI, delegato d'Aula;

Matera Mariangela - Dottore commercialista Trani;

Colamussi Matteo - Dg Ferrovie Appulo Lucane, presidente cda Fondo pensionistico Priamo, presidente ASSTRA Puglia e Basilicata;

Saracino Chiara - Dottore commercialista, consigliere comunale Erchie (BR);

Zullo Ignazio - Medico chirurgo, capogruppo FdI Regione Puglia;

De Benedetto Federica - Imprenditore, già consigliere comunale Lecce;

Mele Stella - Avvocato, consigliere comunale FdI Barletta

Ai quali si aggiungono nomi di respiro nazionale, a partire dal presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni; Isabella Rauti e Giovanbattista Fazzolari, fedelissimo di Giorgia Meloni, ha redatto il programma per il centrodestra; Chiara Colosimo - consigliere regionale FdI Lazio; l'intellettuale Eugenia Roccella; Lucrezia Mantovani e Carmela Bucalo.

"La classe dirigente di Fratelli d'Italia Puglia - ha poi sottolineato Gemmato - ringrazia il presidente Giorgia Meloni per aver scelto di guidare la lista nella nostra regione. Da sempre vicina al popolo pugliese, Giorgia Meloni ancora una volta conferma la stima per i rappresentanti locali del Partito e rinsalda un legame non solo politico ma anche umano con la Puglia e i pugliesi.

