Elezioni, gli schieramenti cominciano le grandi manovre per Europee e Comunali

Il segretario del Partito Democratico Domenico De Santis e il coordinatore di CON Michele Boccardi durante un incontro hanno definito il percorso che porterà alla convocazione del tavolo regionale della coalizione dei Pugliesi.

Nei prossimi giorni si svolgeranno una serie di incontri bilaterali tra le forze politiche volte a definire il perimetro della coalizione e gli obiettivi comuni per i prossimi appuntamenti elettorali.

"L’obiettivo - h detto De Santis - è quello di riunire le energie migliori di questa terra per la crescita e lo sviluppo della Puglia sul piano sociale ed economico".

Nel contempo, la coalizione di centrodestra con i dirigenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, UDC, Noi Moderati e Nuovo PSI si è riunita per fare il punto della situazione in vista delle prossime elezioni amministrative a Bari.

Tra i temi affrontati quello delle priorità per la comunità Barese, la redazione del programma e le modalità organizzative e comunicative.Il centro-destra si presenta unito e compattamente ritiene un valore aggiunto dialogare con forze e movimenti civici, che desiderano condividere il percorso per le prossime elezioni, riconoscendo il Governo Meloni quale affidabile e valido interlocutore per contribuire alla crescita della Città.

