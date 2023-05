Elezioni in Puglia, Bernardo Lodispoto sindaco riconfermato a Margherita di S,

Il presidente del gruppo PD in consiglio regionale, Filippo Caracciolo. ha commentato la rielezione del sindaco di Margherita di Savoia (Bat), Bernardo Lodispoto.

“La vittoria netta, schiacciante ed inequivocabile di Bernardo Lodispoto, rieletto sindaco di Margherita di Savoia (BAT), è il premio al buon governo e a una gestione della cosa pubblica rivolta al bene della cittadinanza”.

“In questi anni - ha aggiunto Caracciolo - Margherita di Savoia ha avuto uno sviluppo tangibile e per questo motivo la cittadinanza ha inteso nuovamente premiare in maniera ampia il centrosinistra e Bernardo Lodispoto. Questo plebiscito rappresenta una responsabilità e uno stimolo a lavorare nel segno della continuità e in modo anche migliore rispetto al primo mandato ricevuto”.

“Al rieletto sindaco e ai consiglieri comunali eletti - ha concluso Caracciolo - va il mio augurio di buon lavoro”.

