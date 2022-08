Elezioni, Lacarra e il PD aprono al civismo pugliese

Il Segretario del Partito Democratico pugliese, Marco Lacarra, risponde ai ripetuti solleciti dei gruppi "CON Emiliano" e "Per la Puglia" sul varo di un tavolo di confronto e di concertazione col mondo del civismo locale.

“A seguito dell’incontro con le liste civiche 'CON Emiliano' e 'Per la Puglia', rappresentate dagli Assessori regionali Sebastiano Leo e Alessandro Delli Noci, che si è svolto in un clima di assoluta cordialità - ha dichiarato Lacarra - abbiamo convenuto di proseguire il percorso iniziato assieme con le elezioni regionali del 2020.”

“Un percorso che ha visto e vedrà nei prossimi appuntamenti elettorali - ha aggiunto - il Partito Democratico della Puglia dialogare costantemente con un mondo civico: rappresentante di una parte importante dell’elettorato e decisivo anche ai fini delle vittorie riportate in questi anni sul territorio".

"Abbiamo dunque definito una linea comune per le elezioni politiche di settembre ha precisato Lacarra - fondata su una convergenza programmatica e sulla volontà di dare una rappresentanza alle forze del civismo della maggioranza di governo regionale anche nelle istituzioni nazionali”.

Solo qualche giorno fa i due gruppi erano tornati alla carica con una nota diffusa, per sollecitare il Partito Democratico sulla questione: "I movimenti civici “CON Emiliano” e “Per la Puglia”, che al fianco del centrosinistra e del M5S governano la Puglia - si leggeva nella nota - hanno richiesto da tempo al Pd l’avvio di un tavolo di confronto che non è mai partito".

"Il tavolo - si precisava dai due raggruppamenti civici - può e deve essere l’occasione non per garantire postazioni a donne e uomini da candidare, ma per sancire un’alleanza su temi e proposte, indispensabile per vincere queste elezioni politiche che giungono in un momento complesso per l’intero Paese".

Sottolineando, inoltre, come la situazione "Non fosse rispettosa per i movimenti civici da loro rappresentati e che, a loro volta, rappresentando una consistente fetta della popolazione pugliese, tra l’altro, non fosse utile nemmeno per il PD".

"Prendiamo atto con soddisfazione della disponibilità del segretario Letta e dei leader del PD pugliese Emiliano e Decaro ad aprire la discussione", conledeva la nota, "Ma solo un incontro immediato e concludente potrà portare ad un accordo politico stabile e leale. I tempi si accorciano e dobbiamo farci trovare pronti alla sfida che ci aspetta".

L'apertura c'è stata, ora toccherà vedere quale prospettiva sarà possibile inquadrare!

