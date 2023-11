Elezioni, Lecce: Primarie per riconfermare Carlo Salvemini

In vista delle primarie Insieme per Lecce 2024 -2029, che si svolgeranno domenica 26 novembre - quando il popolo del centrosinistra sarà chiamato a scegliere il candidato sindaco, per le elezioni amministrative di giugno - lunedì 20 novembre alle ore 19 presso 8 Più Hotel, in viale Risorgimento a Lecce, si terrà un incontro asostegno della candidatura di Carlo Salvemini dal titolo “Continuiamo insieme con Carlo Salvemini”.

Una manifestazione pubblica, in cui il sindaco uscente relazionerà su questi anni di amministrazione e traccerà le linee guida per la Lecce del futuro.

Interverranno Loredana Capone, vice presidente nazionale del Pd, Paolo Foresio, assessore comunale di Lecce e Marco Giannotta, consigliere comunale di Lecce.