Elezioni, Leccese e Lacarra: 'Colaianni silurato da Conte. Unità a parole'

Uno-due dal centrosinistra sulla proposta terzo nome, per la corsa a Palazzo di Città a Bari, con l'indicazione del giurista Nicola Colaianni con le dichiarazioni di Vito Leccese - candidato a Sindaco di Bari - e di Marco Lacarra deputato PD.

“Voglio ringraziare di cuore Nicola Colaianni - scrive Vito Leccese in una nota diffusa - catapultato, suo malgrado, in un clima da talent show. Lo ringrazio innanzitutto per averci provato. E, poi, per aver detto con parole gentili una verità spiacevole. Vi sono troppe rigidità che impediscono una ricomposizione del centrosinistra barese".

"Intanto, come purtroppo temevo - presegue Leccese - si è perso altro tempo e, inoltre, si è maltrattato un autorevole protagonista della nostra comunità. Farò il punto con i partiti e le forze che mi sostengono e chiederò che ci si concentri sulla campagna elettorale. Tuttavia, come mi ero impegnato a fare, incontrerò Michele Laforgia per un’ultima riflessione sul prosieguo. Ogni ora che passa, rischia di arrecare un ulteriore danno alla città”.

Più piccata la riflessione di Marco Lacarra (PD) deputato barese: “Le dichiarazioni di Conte ci lasciano davvero esterrefatti. Nemmeno l’ex magistrato Nicola Colaianni, persona di grandi qualità umane e professionali e stimatissimo magistrato, sembra andare a genio all’ex premier. Si potrebbe serenamente pensare ad un particolare caso di schizofrenia politica, se non fosse ormai chiaro che questo atteggiamento ondivago è studiato a tavolino per delegittimare il Partito Democratico a livello locale e nazionale e trarre un profitto elettorale per il suo candidato.”

“Dopo aver strumentalmente affossato le primarie, unico mezzo davvero democratico per lasciare che siano i cittadini a scegliere - insiste Lacarra - Giuseppe Conte continua con il suo tiro al bersaglio su personalità di tutto rispetto che di certo non meritano questo trattamento. Sembra ormai palese che l’obiettivo di Conte non è individuare un candidato unitario e nemmeno favorire le condizioni per riunire l’elettorato progressista a Bari e nel Paese ma, piuttosto, quello di assoggettare il Partito Democratico ai suoi personali disegni politici.”

