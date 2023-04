Elezioni, Manila Gorio si candida a Sindaco di Bari

Doveva essere una festa di compleanno, si è rivelata come l’occasione per l’annuncio - originale nella scelta ‘fuori sede’, dal chiaro taglio metropolitano - della candidatura di Manila Gorio a Sindaco di Bari, fatto a Palazzo Romano - Gioia del Colle (Ba).

Dopo l’annuncio di Tommy Attanasio, arriva quello del primo transgender in corsa per Palazzo di Città nel capoluogo pugliese, a cui potrebbe aggiungersi a breve - secondo indiscrezioni raccolte durante l’evento, tra un calice e una tartina - quella di Anna De Gennaro, moglie di Massimo Cassano, nelle file dell’UDC.

Manila Gorio, giornalista tv, conduttrice de Il Punto su Antenna Sud, direttrice editoriale di Political e presidente di Transgender Italia, ha colto tutti di sorpresa, annunciando la sua candidatura a sindaco di Bari per le prossime elezioni amministrative del 2024 in una lista civica “Bari città libera”.

“Bisogna avere il coraggio di metterci la faccia anche in queste battaglie - ha esordito tra gli applausi - il motivo per cui ho scelto di accettare questa proposta è perché da quattro anni non solo parlo di politica, ma sono dalla parte dei più deboli. Accolgo nella mia trasmissione i problemi di tante persone, ma ora voglio entrare direttamente dalla porta di ingresso per provare a risolverli”.

"C'è un gruppo di amici della società civile - ha spiegato Manila Gorio - che, negli ultimi mesi, mi ha fortemente corteggiata dicendomi che, secondo loro, era arrivato il momento per una scelta importante. Al momento "non ho nessuno schieramento: accoglierò e valuterò col tempo" eventuali proposte.

