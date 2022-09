PugliaItalia

Lunedì, 19 settembre 2022 Elezioni, Matteo Salvini a Bari: appuntamento a Largo 2 Giugno Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Bari lunedì 19 settembre h. 20.30 per l'ultimo comizio in Puglia in vista delle elezioni politiche del 25 settembre