Eolico offshore, Odra Energia: confronto costruttivo a Minervino di Lecce

La società Odra Energia ha partecipato a Minervino di Lecce, all’assemblea pubblica promossa dal sindaco, Ettore Caroppo, per approfondire la proposta progettuale del Parco eolico marino galleggiante al largo della costa meridionale della provincia di Lecce.

Insieme ai presidenti di Confindustria Lecce, Nicola Delle Donne, di DITNE, Arturo De Risi, e di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli, l’occasione è stata preziosa per confrontarsi - in modo costruttivo ed equilibrato, come è stato più volte sottolineato - sia sullo specifico progetto sia sugli scenari energetici, economici e sociali correlati allo sviluppo delle energie rinnovabili.

"L’appuntamento ha consentito di ripercorrere gli elementi qualificanti del progetto e lo stato di avanzamento dell’iter autorizzativo", hanno commentato da Odra Energia, "Un’attività di ascolto e confronto che la società, impegnando tutto il tempo, le persone e le risorse necessarie, auspica di poter continuare: per realizzare compiutamente un percorso di confronto insieme alle amministrazioni locali. Questo anche partecipando ad audizioni nei Consigli Comunali, assemblee pubbliche e a ogni altra formula che i territori vorranno suggerire per instaurare un dialogo continuativo sulla proposta progettuale del parco".

Odra Energia, durante l’incontro, ha approfondito l’impatto del parco sulla comunità locale, assai rilevante dal punto di vista occupazionale e del contributo all’auspicata e rapida transizione ecologica del Paese. Durante la fase di realizzazione del parco, infatti, si stima un’occupazione diretta di 1.500 persone, con picchi di 4.000. Una volta entrato in funzione il parco, saranno invece 150 gli addetti alla manutenzione per tutto il ciclo di vita dell’impianto. Sarà pari a circa 4 TWh (terawattora), inoltre, la produzione annua di energia pulita, pari al consumo di oltre un milione di utenze domestiche, che eviterà l’emissione in atmosfera di oltre due milioni di tonnellate di anidride carbonica nello stesso periodo.

Rispetto all’iter autorizzativo, la società ha ricordato che, a fine dicembre 2021, è stata depositata l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale del parco eolico marino Odra Energia presso il Ministero della Transizione Ecologica. Odra Energia ha scelto di partire dalla consultazione preliminare (scoping), una fase facoltativa finalizzata a indirizzare al meglio i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale per la successiva procedura di VIA, ed è per questo che incontri come quello di oggi a Minervino sono preziosi.

Tutte le informazioni sul progetto, compresi gli aggiornamenti documentali del procedimento autorizzativo e le simulazioni panoramiche animate della vista del parco da diversi punti di osservazione, sono disponibili sul sito internet odraenergia.it.

