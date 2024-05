ERF, Sergio Bellucci in CGIL Puglia col suo libro sull'AI

ERF Edizioni presenta in prima nazionale “AI - Un viaggio nel Cuore della Tecnologa del Futuro” di Sergio Bellucci martedì 21 maggio alle ore 16,30 presso la Sala Trulli di CGIL Puglia, Via Calace, 4 - Bari.

L’analisi precisa e meticolosa per individuare tanto i lavori che, se non scompariranno, potrebbero avere pesantissime ricadute occupazionali, quanto i nuovi lavori che si affermeranno in un tempo prossimo al domani.

L’esame delle implicazioni sociali, etiche ed economiche dell’Intelligenza Artificiale, esplorando le sfide e le opportunità che essa presenta per il futuro dell’umanità. Con un occhio critico e riflessivo che invita il lettore a considerare le conseguenze di un mondo sempre più interconnesso, il lavoro di Bellucci è uno strumento utile per tutti: dal Principiante all’Esperto in un Baleno.

La presentazione avverrà con una Tavola Rotonda (ore 17,00) sul tema “A.I. Lavoro, Regole, Sviluppo per tutti” a cui interverranno: l’autore Sergio Bellucci - Centro Studi Connect, Gigia Bucci - Segretario Generale CGIL Puglia, Sergio Fontana - Presidente Confindustria Puglia, Edmondo Montali, Fondazione Di Vittorio Roma, Fabrizio Solari - Segretario Generale SLC CGIL, Ezio Falco - Segretario Generale SLC CGIL Puglia, Giorgio Perona - Direttore Generale ISIRES Istituto di Ricerca e Sviluppo Torino.

Sergio Bellucci - Giornalista e saggista. Ha studiato Fisica all’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ e in seguito si è specializzato nei temi dell’innovazione tecnologica legati alla comunicazione. Attualmente è coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione Italiani e membro del Comitato Promotore della Facoltà dell’Intelligenza Artificiale dell’Università per la Pace dell’ONU.

