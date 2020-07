Estate, Bob Sinclar a Gallipoli e Luca de Gennaro - MTV a Trani

Se Bob Sinclar, il mitico principe francese della consolle, ha acceso la notte di fine luglio a Gallipoli in Salento, sarà Luca de Gennaro l’altrettanto mitico fondatore di MTV a vivacizzare il tramonto a “Il vecchio e il mare” a Trani, il 2 agosto dalle 17.00 alle 21.00, nel giorno in cui si ricorda lo storico ed epico scontro di Canne della Battaglia, quanto i cartaginesi di Annibale fecero letteralmente ‘ballare la samba’ ai romani.

Balearica è una miscela eclettica di musica dance che è emersa a metà degli anni '80 e che a metà degli anni 90 è diventata il nome di uno stile più specifico di musica dance elettronica. Ma 'BALEARICA' è anche la rassegna musicale va in scena tutte le domeniche pomeriggio a "Il vecchio e il mare" - Trani, richiamando proprio questi ritmi musicali.

Per gli organizzatori lo scopo di questa rassegna è quello di creare uno spazio destinato agli appassionati della cultura musicale, uno spazio che proprio nel post Covid esalta il concetto di qualità, portando in consolle i migliori interpreti e cultori della musica a livello nazionale e locale. L’intrattenimento musicale è costituito da tante sfumature, non solo concerti o discoteche, ma anche da tutte le declinazioni dell'ascolto, come quello al 'cuchè du soleil' all'ombra di una delle Cattedrali più affascinanti di Puglia.

L’evento sarà gratuito e aperto tutti coloro che desiderano dedicarsi una giornata di buona musica. Questa settimana l’interprete di Balearica sarà Luca de Gennaro. Luca è nato a Torino e già negli anni ‘80 e ‘90 ha condotto programmi musicali su RadioRai come “Master” e “Planet Rock” ed è stato uno dei padri fondatori di MTV.

Dal 1996 lavora per Viacom International Media Networks dove oggi è “Vice President of Talent & Music, MTV South Europe, Middle East and Africa” e responsabile del canale TV VH1. Insegna al Master In Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano e pubblica periodicamente libri di argomento musicale. È curatore artistico della Milano Music Week e dal 2007 conduce “Whatever” su Radio Capital, dal 2014 ha condotto anche, in coppia con Massimo Oldani, il programma "Black Or White".

(gelormini@gmail.com)