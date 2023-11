Estonia: missione in Puglia per migliorare l’interscambio su ogni fronte

Intensificare l’export con l’Estonia, soprattutto in settori come agroalimentare, moda e meccanica e favorire la cooperazione tecnologica con la Repubblica digitale più avanzata al mondo. Ma anche intensificare gli scambi con riguardo al turismo.

Se ne è parlato in Camera di Commercio nell’incontro fra la presidente dell’ente camerale barese, Luciana di Bisceglie, e Paul Teesalu, ambasciatore D’Estonia in Italia, alla presenza del console Aivar Tsarki, console dell’ambasciata e di Giuseppe Iazeolla, console onorario della Repubblica d’Estonia per la Puglia.

L’interscambio Puglia-Estonia nel 2022 è di 8 milioni di euro. "La repubblica baltica è il 74.o mercato di sbocco della regione. Un posizionamento marginale - ha sottolineato la presidente Di Bisceglie - su cui incidono fattori come la lontananza geografica e l’orientamento del Paese a relazionarsi commercialmente soprattutto con mercati più vicini".

"Ma l’interesse espresso dall’Ambasciatore per le imprese pugliesi dell’ITC, per la vivacità delle nostre start up, per alcune tipicità agroalimentari, dal vino all’olio extravergine di oliva, e per la bellezza della nostra terra, ci offre una traccia di lavoro per i prossimi mesi. Organizzeremo un incontro di presentazione delle imprese estoni rivolto a un target specifico di nostre imprese - ha sottolineato Di Bisceglie - per favorire l’interscambio e la cooperazione. Mancando interamente i rapporti di filiera internazionale (subfornitura) - l'Estonia esporta in Puglia solo elettronica e chimica, ma con valori molto bassi - si possono certamente migliorare gli indicatori in alcuni settori, dal food alla moda, al turismo, alle nuove tecnologie. E ragionare magari anche di meccanica industriale".

A ricevere a Palazzo di Città, Paul Teesalu, ambasciatore dell’Estonia in Italia, è stato il vicesindaco Eugenio Di Sciascio, accogliendolo insieme al console generale dell’Estonia per l’Italia Aivar Tsarski e al console onorario a Bari Giuseppe Iazeolla. All’incontro ha partecipato anche il presidente della commissione consiliare Cultura e Università del Comune di Bari, Giuseppe Cascella.

La visita, conclusasi con uno scambio di doni, ha consentito di rinsaldare le relazioni tra la Città di Bari e il Paese baltico. Il vicesindaco Di Sciascio, ringraziando l’ambasciatore per la visita, ha ricordato la storica vocazione all’apertura della città di Bari, mentre l’ambasciatore Teesalu ha sottolineato il sempre maggiore interesse dell’Estonia per il territorio pugliese. Entrambe le parti, impegnandosi a proseguire la collaborazione, hanno rimarcato le opportunità di crescita reciproca che potranno derivare da un incremento degli scambi, a partire dai settori ad alta densità di tecnologia e innovazione nei quali l’Estonia eccelle in Europa e che negli ultimi anni hanno visto un importante sviluppo nell’area di Bari.

Nel pomeriggio è toccato all’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci. Nell’incontro in Sala Giunta, per la visita istituzionale del Console Teesalu, è stato ribadita l’interlocuzione sui temi dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie, settori in cui Estonia e Regione Puglia hanno rinnovato il reciproco interesse a possibili collaborazioni future. A margine del summit, il tradizionale scambio di omaggi tra l’assessore Delli Noci e l'ambasciatore Teesalu.

