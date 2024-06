Europee, 6 gli europarlamentari pugliesi eletti a Bruxelles

Sei gli europarlamentari pugliesi che siederanno nel Consiglio Europeo a Bruxelles e a Strasburgo: Antonio Decaro, eletto nelle file del PD, due del M5S: Mario Furore e Valentina Palmisano, e tre dai Fratelli d'Italia; Francesco Ventola, Michele Picaro e Chiara Maria Gemma.

"Il risultato di Decaro, che ha preso 500mila voti, è importantissimo e dimostra come la vera anima del centrosinistra sono gli amministratori locali, sono i sindaci", ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha anche evidenziato: "La vera battaglia da fare è rafforzare il ruolo dei sindaci e delle amministrazioni locali, che rappresentano il vero argine contro da un lato l'astensionismo e dall'altro le forze di destra".

"Un risultato a dir poco straordinario quello ottenuto da Antonio Decaro alle elezioni Europee: con un record di preferenze è riuscito ad esprimere il senso più bello della buona politica", ha commentato l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane.

"I voti ottenuti da Antonio, prossimi a 500mila nella circoscrizione meridionale, l’unica in cui era candidato, lo affermano come terzo candidato più suffragato in Italia in queste elezioni. Antonio in Europa ci andrà e sono certo che lavorerà sempre con disciplina e onore, portando nel Parlamento Europeo la voce delle persone, del Sud, della sua Puglia".

"L'impegno dei tanti sostenitori e il lavoro assiduo del Movimento CON e delle altre civiche a sostegno di Decaro - ha proseguito Lopane - hanno contribuito in modo decisivo al successo del Partito Democratico in Puglia che ha raggiunto il 33.57% dei voti, superando Fratelli d’Italia di oltre 6.6 punti percentuali.

"Un risultato che conferma la fiducia e l'apprezzamento dei cittadini pugliesi verso la leadership e le capacità che Antonio Decaro ha saputo ampiamente dimostrare come sindaco di Bari e presidente ANCI creando un legame unico con la sua terra. Una scelta di voto chiara, netta, con cui Decaro ha trainato il PD nella vittoria al Sud con circa il 24.3% dei voti, superando FdI contrariamente a quanto accaduto nelle altre circoscrizioni. Un risultato che testimonia il valore della qualità delle persone candidate e dell’idea di futuro che abbiamo voluto costruire e comunicare in questa campagna elettorale".

"Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto Decaro attraverso CON nei vari territori pugliesi: l’impegno dei coordinamenti provinciali e dei volontari ha permesso di ottenere numeri importanti nelle nostre comunità. Penso ai dati nella provincia di Taranto, ad esempio nella stessa città capoluogo (Decaro ha raggiunto 9.226 preferenze con il 27.3% del PD), ma anche a Martina Franca (4.305 con il 30.87% PD), a Laterza (2.043 con il 46.2% PD), a Ginosa (1.160 con il 24% PD), a Grottaglie (1.632 con il 29.47% PD), a Castellaneta (1.378 con il 31.4% PD) e a Palagiano (994 con il 26.6% PD).

Continueremo a lavorare con passione e determinazione - ha concluso Lopane - per rispondere a questa importante responsabilità in un momento in cui l’Europa è sempre più cruciale per il destino che ci accomuna come cittadini di una ‘grande casa’. Un augurio di buon lavoro e le più sincere congratulazioni per il grande risultato all’amico, neo-eletto al Parlamento Europeo, Antonio Decaro”.

Due sono gli eletti pentastellati a Bruxelles: Mario Furore, 36enne di Foggia, eurodeputato uscente, attivista del Movimento 5 Stelle dal 2012, e Valentina Palmisano, 41enne di Brindisi ex deputata e attualmente presidente del consiglio a Ostuni.

Tre in arrivo, invece, dalle file di Fratelli d’Italia: Francesco Ventola capogruppo regionale, Michele Picaro consigliere regionale e Chiara Maria Gemma docente Uniba. A cui sono arrivati gli auguri dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone e Renato Perrini.

“Non era né scontato né facile, ma essere riusciti ad eleggere al Parlamento Europeo due nostri amici e colleghi, Francesco Ventola e Michele Picaro (e poi la docente UNIBA Chiara Maria Gemma) è la migliore dimostrazione che l’attività politico-amministrativa svolta in Consiglio regionale dal gruppo di Fratelli d’Italia non solo è stata recepita dai pugliesi, ma anche premiata".

“Non possiamo che essere orgogliosi e soddisfatti per questo risultato, mai raggiunto prima e che ci dà una spinta più forte per continuare con sempre più determinazione la nostra opposizione al governo Emiliano e a questa maggioranza rosso-gialla. A Francesco, Michele e Chiara Maria i nostri migliori auguri di buon lavoro a Bruxelles.”

