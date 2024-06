Europee: il Sud boccia il Governo. A Bari Leccese al ballottaggio col 48%

Prima gli exit - poll e poi i dati reali indicano risultati in controtendenza nella Circoscrizione Sud per le Elezioni Europee: le urne premiano il centrosinistra - trainato dall'affermazione plebiscitaria a Bruxelles di Antonio Decaro con oltre 495.000 preferenze (in proporzione più performante della stessa Giorgia Meloni - 548.000 e il più votato del PD in Italia) - e bocciano la coalizione di Governo, che consolida i propri consensi nelle altre circoscrizioni.

Bari Exit PollGuarda la gallery

Il tutto in un desolante quadro di partecipazione al voto, che questa volta a stento raggiunge il 50% su base nazionale.

Europee2024 AffluenzaGuarda la gallery

Molto più partecipato, invece, l'appuntamento elettorale a livello amministrativo: in particolare in Puglia, e a Bari in forma ancora più evidente. Nel capoluogo pugliese si andrà al ballottaggio tra Vito Leccese (48%) e Fabio Romito (29%), mentre Michele Laforgia si fermerebbe al 22% frenato dal risultato poco performante del M5S.

Leccese RomitoGuarda la gallery

Vito Leccese ha commentato i primi dati dopo la chiusura del voto: “Gli exit poll confermano le sensazioni positive di queste settimane, ma attendiamo di vedere il dato reale dopo lo scrutinio. A prescindere dal risultato lavoreremo per governare la città con tutte le anime del centrosinistra”.

"Aspettiamo i dati reali - ha dichiarato il candidato del centrodestra Fabio Romito - ma gli exit poll confermano che abbiamo centrato l'obiettivo di offrire alla città una proposta di governo alternativa".

decaro voto Guarda la gallery

"Lavorerò per la mia Puglia anche dal Parlamento europeo", ha detto l'ancora Sindaco di Bari nel corso della notte, quando era già chiara l’elezione ma non la proporzione del successo personale, "Ringrazio tutti i cittadini di Bari e della Puglia, ma anche i sindaci di tutto il Sud con cui in questi anni da presidente dell’ANCI ho lavorato gomito a gomito e che hanno creduto in me insieme alle loro città".

"Il risultato di Decaro, che ha preso 500mila voti, è importantissimo e dimostra come la vera anima del centrosinistra sono gli amministratori locali, sono i sindaci", lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha anche evidenziato che "La vera battaglia da fare è rafforzare il ruolo dei sindaci e delle amministrazioni locali, che rappresentano il vero argine contro da un lato l'astensionismo e dall'altro le forze di destra".

emiliano decaro (1)Guarda la gallery

"Stanotte mentre arrivavano dai seggi di tutto il Sud i risultati di Antonio Decaro e del Pd si realizzava un sogno inseguito da anni - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - Antonio ha riunificato il Sud e il Pd in una forza politica seria, coesa, rispettata e amata. Adesso tutto cambia per restituire dignità al Mezzogiorno. Mai il Pd è stata la prima forza politica della regione, nonostante tante vittorie amministrative. Adesso la Puglia, anche grazie a una splendida comunità civica, avrà più voce e maggior rispetto".

