Europee, quattro i pugliesi nella lista PD Italia Meridionale

Saranno quattro i candidati pugliesi, provenienti da quattro diverse province, con l’auspicio di portare la voce dell’intera regione a Bruxelles. Si tratta della vicesindaca di Aradeo dal 2017 Georgia Tramacere, operatrice culturale, classe 1987; di Shady Alizadeh, avvocata esperta di welfare aziendale di genere nata a Barletta nel 1989; di Giammario Spada, impiegato amministrativo tarantino classe 1996 e segretario provinciale GD; di Antonio Decaro, due volte sindaco di Bari e presidente nazionale Anci classe 1970.

“Si tratta di candidature nel segno del rinnovamento - afferma il segretario regionale dem Domenico De Santis - che raccoglie esperienza e freschezza. Con questi candidati siamo certi di rappresentare le diverse peculiarità che contraddistinguono la nostra Puglia".

"Se da un lato abbiamo Antonio Decaro, che ha già ampiamente dimostrato di essere uno dei migliori Sindaci d’Italia, dall’altro abbiamo candidato giovani che rappresentano forti e radicate esperienze nel welfare, nella progettazione culturale, nella lotta per i diritti umani e di genere".

"In bocca al lupo ai nostri candidati - conclude De Santis - siamo già al lavoro per rappresentare la Puglia e il Sud in Europa con i valori della pace, dell’equità, dell’inclusione sociale e della crescita economica che sia sostenibile e rispettosa dell’ambiente”.

Georgia Tramacere, nata a Galatina il 12-01-1987. Laureata in relazioni internazionali. Professione: Operatrice culturale nel settore Teatro. Da sempre impegnata nel settore del welfare culturale e della progettazione culturale. Vicesindaco nel comune di Aradeo dal 2017. Membro della segreteria provinciale del pd con delega alla cultura e al turismo.

Shady Alizadeh, Barletta 1989, avvocata esperta di welfare aziendale di genere. Attivista nel movimento donna vita libertà ( woman for life and freedom) per il riconoscimento della democrazia in iran, coordina il dipartimento diritti umani del pd puglia, membro del coordinamento nazionale donne democratiche. Ha organizzato l’incontro tra il pd nazionale e Taghi Rahmani, marito del premio nobel per la pace 2023, Narges Mohammadi, attualmente detenuta nelle carceri iraniane. Interviene spesso sul tema dei diritti umani e di genere su quotidiani come Repubblica, Domani, la Stampa. Il suo impegno si riconosce per un’ europa democratica che guardi oltre i suoi confini. Un’Europa che punti al benessere delle nuove generazioni oltre al precariato e alla guerra e per un’ Europa che accoglie e non respinge.

Giammario Spada, nato a Taranto nel 1996. Da sempre impegnato politicamente, ha svolto vari ruoli nel Partito Democratico, dimostrando grande impegno e attenzione per i diritti di tutti i cittadini, in particolare dei giovani e dei più deboli. Segretario provinciale dei Giovani Democratici di Taranto. Speaker e Blogger radiofonico dal 2015 al 2019 presso RadioEco.it a Pisa, nel programma Europhnica, approfondimento radiofonico incentrato sulle politiche europee di integrazione. Giovani e opportunità sono al centro delle sue idee politiche, entrambi straordinari veicoli per un'Europa unita e integrante, guardando al futuro ma agendo nel presente.

Antonio Decaro nato a Bari, classe 1970. Ingegnere dei trasporti, diventa assessore tecnico alla mobilità del Comune di Bari per la prima volta nel 2004 a soli 34 anni. In soli cinque anni rivoluzione la mobilità a Bari creando i primi parcheggi di scambio, le piste ciclabili e trasforma la città vecchia in una grande zona a traffico limitato liberando i vicoli e le piazze del centro storico dalle auto. Nel 2010 viene eletto consigliere regionale del Partito Democratico e qui prosegue con le politiche sui trasporti e la mobilità sostenibile. Porta a a casa la legge sulla mobilità ciclistica regionale a doppia firma con Guglielmo Minervini, ma anche la legge sull’albergo diffuso e sugli open data. Arriva in Parlamento nelle fila del Partito democratico nel 2013 ma ci resta poco tempo perché la città di Bari, nel 2014 lo richiama in Puglia per la corsa delle amministrative. Antonio Decaro diventa sindaco per la prima volta nella sua città nel 2014 e ancora nel 2019, eletto al primo turno con oltre il 67% dei voti. Nel 2026 diventa il secondo presidente nella storia dell’Anci (associazione nazionale dei comuni) da sindaco di una città del sud Italia. Alla guida degli 8000 comuni d’Italia si impegna per difendere le questioni degli enti locali. Nel 2019 viene riletto per la seconda volta Presidente di Anci per acclamazione di tutti i sindaci d’Italia.

