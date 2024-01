Ex-Ilva Taranto, fumata nera: ArcelorMittal si tira indietro

Fumata nera, come era prevedibile, dall’incontro del Governo con ArcelorMittal sull’ex Ilva di Taranto, Gli indiani non intendono investire ancora sullo stabilimento ionico e all’orizzonte torna a profilarsi l’ombra del Commissariamento.

Da una nota di Palazzo Chigi si apprende: “La delegazione del Governo ha proposto ai vertici dell’azienda la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, pari a 320 milioni di euro, così da concorrere ad aumentare al 66% la partecipazione del socio pubblico Invitalia, unitamente a quanto necessario per garantire la continuità produttiva. Il Governo ha preso atto della indisponibilità di ArcelorMittal ad assumere impegni finanziari e di investimento, anche come socio di minoranza, e ha incaricato Invitalia di assumere le decisioni conseguenti, attraverso il proprio team legale”.

Mentre con altra nota i senatori pugliesi di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre e Ignazio Zullo, provano a chiarire quanto sta accadendo e precisano: “L’ex-ILVA è la storia di un fallimento del PD e del Movimento 5 Stelle. Senza questa indispensabile premessa-verità non si può comprendere ciò che sta avvenendo oggi. Per questo riavvolgiamo il nastro con fatti incontrovertibili e dai quali dovrebbero partire tutti coloro che sono onesti politicamente e intellettualmente.

- La gara per la vendita dell’ex-Ilva è stata avviata nel 2016 con Renzi presidente del Consiglio e Calenda ministro dello Sviluppo Economico.

- L’aggiudicazione al gruppo Mittal è avvenuta a giugno 20217 con il Governo Gentiloni e sempre il ministro Calenda.

- Il Governo Conte I, con ministro allo Sviluppo Economico Di Maio, dopo un’indagine sulla legittimità della procedura di affidamento a Mittal, a novembre 20218 cede ufficialmente l’ex Ilva a Mittal.

- Nel 2019 il Governo Conte II, con il ministro allo Sviluppo Economico Patuanelli, elimina lo scudo penale e Mittal annuncia la volontà di recedere dal Contratto.

- Nel 2020 lo stesso Governo sottoscrive un nuovo accordo di investimento che prevede l’ingresso dello Stato tramite Invitalia.

- Nel 2021 il Governo entra nella società con 400 milioni di euro. L’accordo prevedeva un piano di investimento che doveva ridurre le emissioni, aumentare la produzione e realizzare gli investimenti per la decarbonizzazione. Lo stesso accordo prevedeva l’aumento al 60% dello Stato a maggio 2022.

- Nel maggio 2022 Invitalia e Mittal rinviano al 31 dicembre 2024 l’aumento della quota dello Stato e la conclusione della fase di acquisto degli impianti.

- Il 25 settembre 2022 il centrodestra vince le elezioni Politiche e il 22 ottobre Giorgia Meloni diventa presidente del Consiglio dei Ministri.

Una cronistoria secca, senza commenti e senza polemiche, ma che dimostra come siano stati i Governi di centrosinistra a scegliere Mittal, a diventare loro soci. Per questo gli esponenti del PD e del Movimento 5 Stelle, che ieri hanno fatto a gara a chi puntava il dito contro il Governo Meloni, avrebbero dovuto rimanere in silenzio. Anzi no, avrebbero dovuto battersi il petto e chiedere scusa a Taranto e all’Italia per le scelte e le decisioni scellerate prese in tutti quegli anni.

E veniamo a quanto fatto in meno di un anno dal Governo Meloni:

- nel febbraio 2023 vengono stanziati 680 milioni di euro per garantire la continuità aziendale. La forma utilizzata è un prestito soci.

- Nell’agosto 2023 Mittal completa gli interventi del Piano ambientale e con il Governo definisce un piano di decarbonizzazione.

- Nel novembre 2023 approva un nuovo piano industriale comprensivo di 3,7 miliardi per la decarbonizzazione.

- Nel 2024 il Governo intende definire le misure di rafforzamento patrimoniale per superare la crisi di liquidita di breve periodo, completare l’acquisto degli impianti e realizzare il piano industriale comprensivo degli interventi per la decarbonizzazione.

In sintesi: nel 2023 il Governo Meloni ha assicurato le risorse per far fronte al caro energia e sostenuto la continuità aziendale, oggi il nostro Governo vuole chiarezza da parte del privato sui tempi e sulle modalità di realizzazione del piano industriale comprensivo degli interventi di decarbonizzazione.”

Il governo ha convocato i sindacati per giovedì 11 gennaio. Non sarà semplice arrivare a una soluzione e gli studi legali già si preparano a un articolato contenzioso.

