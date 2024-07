Ex-Ilva, Urso: 'Tra gli interessati un colosso americano e uno giapponese'

Ex Ilva Taranto

Una quarta impresa, che viene da un Paese del G7, sarebbe interessata alla sorte dell'ex acciaieria Ilva. Un quarto gruppo multinazionale che viene da un Paese del G7. Il toto pretendenti per il siderurgico italiano torna a impazzare, così come le prospettive anche dello stabilimento di Taranto in Puglia.

E’ il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum in Masseria, organizzato da Bruno Vespa a manduria (Ta), a fare l’annuncio. Il nome non viene riferito, ma il ministro segnala che alle due imprese indiane (Vulcan Green e Steel Mont) e agli ucraini di Metinvest: “Si aggiunge un gruppo che ha chiesto di visitare gli impianti", del più importante polo siderurgico italiano.

"Questo vuol dire - ha aggiunto Urso - che i maggiori player hanno capito che il polo siderurgico dell'ex Ilva può risorgere, ovviamente con tecnologia green». In corsa ci sarebbero un colosso americano e uno giapponese in vista del bando di gara che, nelle intenzioni del titolare del Mimit, dovrebbe vedere la luce alla fine di luglio, comunque prima della pausa di Ferragosto.

