Expo Dubai, 'Creating the future': l'orizzonte manifatturiero

L’Innovation Talk “Creare il futuro: i trend per la manifattura di domani” ha concluso la missione istituzionale della Regione Puglia durante la Space Week di Expo Dubai e ha aperto un focus su possibili collaborazioni bilaterali sulla manifattura del futuro, la robotica e le sue applicazioni manifatturiere, nonché su ecosistemi di accelerazione delle start-up e Parchi tecnologici.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a conclusione dei lavori - per l'evento internazionale organizzato nel Padiglione Italia a Expo Dubai - ha ringraziato l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener, “Per l’assistenza che la Regione Puglia sempre riceve in ogni parte del mondo dove andiamo” e il Commissario del Padiglione Italia Paolo Glisenti.

“Ringrazio Paolo Glisenti che ci ha rivolto questa richiesta di partecipare ad Expo 2020 e ha coinvolto tutte le regioni italiane in uno sforzo comune, perché l’Italia è vero che ha le autonomie regionali, ma è una sola e quando si proietta al di fuori dei suoi confini si presenta come un’unica stupenda realtà”.

Tra gli intervenuti Smail Ali Abdulla, CEO di Strata Manufacturing e Hussain Al Mahmoudi CEO del Sharjah Research, Technology and Innovation Park, che hanno accolto la delegazione pugliese proprio allo scopo di di rafforzare i rapporti tra la Puglia e gli Emirati Arabi Uniti e creare un sistema di scambi che rafforzi la cooperazione scientifica e industriale.

“La Puglia - ha detto Emiliano - da molti anni sta puntando sull’innovazione, unico modo per recuperare lo svantaggio con le regioni più progredite di Italia e di Europa. Abbiamo utilizzato soprattutto le relazioni con le università e quindi - cogliendo l’invito di Smail Ali Abdulla - costruiremo immediatamente con loro le condizioni utili a una collaborazione. In Puglia abbiamo un programma di aiuto agli investimenti, permanentemente aperto , che consente di usare fondi europei e di collegarli a soldi privati senza limiti di tempo. Ogni persona, ogni società che ha una buona idea può cominciare subito a lavorare con noi”.

"In questi dieci anni 670 start up sono decollate in Puglia e hanno dato risultati molto importanti - ha sottolineato Emiliano - ieri c’è stata una visita, che noi consideriamo di grandissima importanza, nella sede di Strat. Abbiamo compreso che la realtà di questa azienda può essere di grande ispirazione per tutta la nostra regione. In mattinata la stessa delegazione ha visitato Sharjah Research Technology & Innovation Park e ne abbiamo ricavato stupore e ammirazione, quindi voglio ringraziare Hussain Al Mahmoudi per l’accoglienza che ha potuto riservare alla nostra delegazione. Se ci sarà concesso di alimentare la nostra amicizia, noi pensiamo con umiltà di poter imparare molte cose da voi”.

La Regione Puglia, dopo la Space Week, sarà nuovamente protagonista nel Padiglione Italia a Expo 2020 per la “Water Week”, dal 20 al 26 marzo 2022, dedicata ai temi legati alla gestione delle risorse idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento e di energia rinnovabile ed agli ecosistemi acquatici.

“Rilanceremo la nostra presenza - ha aggiunto Emiliano - torneremo a parlare di acqua ma anche di innovazione tecnologica, abbiamo capito che qui c’è una grande voglia di cambiare il destino dei Sud del mondo con la volontà e la determinazione. Da una grande difficoltà nasce spesso una grande opportunità. La mia regione era senza acqua, non aveva fiumi. E ha costruito il più grande acquedotto di Europa negli ultimi 100 anni.

Dietro ogni albero che ho visto lungo le strade degli Emirati, so quanta fatica c’è per farli crescere, quanta determinazione avete messo in questo lavoro. E per questo avete la mia ammirazione e la mia gratitudine perché in questo modo date un esempio ad ogni luogo del mondo sulla possibilità di cambiare il proprio destino. Dopo questo viaggio,la mia speranza nell’umanità è diventata più forte e più grande”.

(gelormini@gmail.com)