Expo Dubai 2021-2022, la missione promozionale della Regione Puglia

Poche settimane all’inaugurazione di Expo Dubai: dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Esposizione universale su “Connecting minds,creating the future”.Ovvero connettere le menti,creare il futuro.

Previsto l’intervento di 191 Paesi e organizzazioni internazionali, oltre 25 milioni di visitatori.

Lo Stato italiano sarà presente con Padiglione Italia - grande 3.500 metri quadri in zona a elevata visibilità, nei pressi dei Padiglioni di India, Stati Uniti d’America, Germania e Giappone - e verterà sul tema “La bellezza unisce le persone”: mostrare gli elementi fondanti dell’identità nazionale legati alla creatività come competenza interdisciplinare e al ruolo produttivo e culturale dell’Italia nel mondo.

Per la Regione Puglia Expo rappresenta occasione eccezionale nel “promuovere e valorizzare le proprie politiche di successo a favore della bellezza del territorio, innovazione e sviluppo economico, generando opportunità di incontro e scambio con gli operatori internazionali, pubblicizzare il marchio Puglia e le eccellenze produttive”. Quindi è stato costituito un gruppo di lavoro formato da dirigenti regionali delle sezioni internazionalizzazione, comunicazione istituzionale, turismo, urbanistica e rappresentanti di Puglia Sviluppo spa, Pugliapromozione, Fondazione Apulia Film Commission, Teatro Pubblico Pugliese.

Il finanziamento stanziato ammonta a 500 mila euro: quota Unione europea-Fondo Fesr euro 294.117,65 e quota Stato italiano-Fondo Fesr euro 205.882,35.

Sottoscritta la convezione tra Regione e Paolo Glisenti Commissario generale per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020, rinviato al 2021-2022 a causa della pandemia da Covid..

Tra l’altro si contempla l’inserimento nello spazio Il Belvedere dove raccontare, tramite video di 3 minuti proiettato a rotazione 12 volte nell’arco della giornata, le proprie caratteristiche e attrazioni territoriali, costi allestimento, servizi sorveglianza e facility waste management, 30 biglietti di accesso al sito Expo,utilizzazione gratuita degli spazi di Educational Lab e Cultural Lab, inclusione nel menu del ristorante ubicato nel Padiglione Italia di due pietanze tipiche d’Apulia da concordare con il Commissario generale,utilizzo superficie del Video Wall.

Ogni spesa o onere, anche se imprevisti, e successivi alla stipula dell’accordo sono a totale carico della Regione Puglia.

Il contributo economico che presidente e assessori pugliesi andranno a versare ripartito così: Il Belvedere euro 300.000,00, Monografia Regionale e Video Wall euro 80 mila, White spaces Short stories euro 120 mila.

L’Ente pugliese dunque si accinge ad essere protagonista a Dubai nonché rafforzare i legami con gli Emirati Arabi Uniti, visto che nell’anno 2020 l’interscambio tra Puglia e Emirati ha superato la cifra di 37,3 milioni di euro di export.

La Regione focalizzerà la partecipazione, tra l’altro, a eventi specifici. Il primo: Space Week dal 17 al 23 ottobre 2021 dedicata ai temi dell’esplorazione e ricerca spaziale, tecnologie e dati satellitari; il secondo: Water Week dal 20 al 26 marzo 2022 con al centro la gestione delle risorse idriche, blu economy, ecosistemi acquatici; verrà realizzata la Mostra immagine sul “Design in Puglia” intesa a valorizzare la creatività e capacità delle imprese di designer pugliesi.

Sostenibilità, digitalizzazione e internazionalizzazione sono i pilastri del Green Deal messo in opera dalla Regione Puglia riconducibile al Programma sviluppo rurale. Trattasi di un piano sperimentale in formato digitale rivolto a operatori economici del settore agroalimentare. La spesa prevista per il progetto denominato “Puglia 4 Dubai” pari a 1 milione di euro e si avvale in parte di Fondi strutturali europei.