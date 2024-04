Exprivia presentati al Ministro Fitto i progetti sull'Intelligenza Artificiale

Exprivia, società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha ricevuto in visita il Ministro Raffaele Fitto, presso il proprio Headquarter a Molfetta e con l’occasione il Presidente e AD, Domenico Favuzzi, ha presentato la strategia della Società nel campo dell'Intelligenza Artificiale con particolare riferimento alle applicazioni in ambito sanitario eaerospaziale.

Fitto Molfetta ExpriviaGuarda la gallery

L'Intelligenza Artificiale è una tecnologia trasformativa che avrà impatti incalcolabili sulla vita delle persone, sull'operatività delle aziende, sull'efficienza della pubblica amministrazione, in tutti i suoivari campi di applicazione.

Exprivia si candida a creare una piattaforma tecnologica, che possa avvicinare l'Intelligenza Artificiale alle aziende e agli enti della Pubblica Amministrazione con particolare attenzione al territorio pugliese, sfruttando anche i finanziamenti messi a disposizione in ambito ZES (Zone Economiche Speciali) e PNRR.

intelligenza ArtificialeGuarda la gallery

"L'Intelligenza Artificiale rappresenta una vera rivoluzione tecnologica - ha dichiarato ilpresidente e AD di Exprivia Domenico Favuzzi - tuttavia, per essere sfruttata al meglio, habisogno di un'enorme quantità di risorse di calcolo e competenze tecno-scientifiche. Exprivia - ha proseguito Favuzzi - vuole essere protagonista di questa trasformazione, supportando al meglio ilPaese nell’ approccio verso l’utilizzo di tutte le potenzialità che l’Intelligenza Artificiale puògarantire nella crescita del genere umano".

Exprivia sedeGuarda la gallery

Exprivia - Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale. Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in sei Paesi nel mondo, avvalendosi di un team diesperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall’Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP.

Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance& Insurance, Aerospace& Defence, Energy& Utilities, Healthcare e Public Sector, Manufacturing & Distribution, Telco & Media.

La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata. La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. www.exprivia.it

(gelormini@gmail.com)