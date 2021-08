FACEfood, galleria di Maestri dal ‘tocco’ unico della qualità

E’ come se in un’altra epoca un illuminato committente avesse chiamato Caravaggio, Raffaello, Michelangelo, Piero della Francesca e persino Hieronymus Bosch a cantare con la loro arte gli artigiani della qualità e della tipicità eno-gastronomica di Puglia.

E che in questa sfida all’insegna dell’esaltazione, dove gli artisti ritraggono l’arte e dove l’arte ‘fissa’ gli artisti, l’opera si faccia vita, per accendere emozioni, suscitare ammirazione e invitare il lettore/osservatore in un viaggio suggestivo: fatto di odori, sapori, fragranze, sorrisi e passioni.

Con gli scatti di Franz Gustincich e Claudio Auriemma e i ritratti fedeli nella narrazione di Vittorio Cavaliere, ha preso corpo - con lievitazione lenta - la mostra che a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT) sarà visitabile fino al 5 settembre, nonché il raffinato libro-catalogo edito da Besa Editrice, che racconta e canta i 49 protagonisti dell’arte culinaria e della produzione autoctona pugliese.

L’esposizione di 49 scatti d’Autore di grande formato, con testi esplicativi annessi, per una galleria di ritratti, “Assolutamente parziale - ha dichiarato Vittorio Cavaliere - perché tanti altri meriterebbero di essere inclusi, ma rappresentativa dell’eccellenza che la Puglia ha saputo imporre nel mondo. Per cui Facefood è, quindi, solo il primo tratto del cammino nel meraviglioso e appassionante mondo del gusto, che ho voluto condividere con tutti i miei amici”.

Come tre moschettieri al servizio delle eccellenze di Puglia, Auriemma, Gustincich e Cavaliere si sono confrontati con campioni tipici dell’eno-gastronomia: dai ristoratori stellati Michelin come i fratelli Sgarra di ‘Casa Sgarra’ - Trani (BT), ad Antonello Magistà de ‘Il Pashà’ - Conversano (Ba), a Angelo Sabatelli - Putignano (Ba) e Pietro Zito di ‘Antichi Sapori’ - Montegrosso (BT), fino a Michele Rotondo di ‘Masseria Petrino’ - Palagianello (Ta); oppure col maestro panificatore e ambasciatore del gusto Pascal Barbato - S. Marco in Lamis (Fg), l’allevatore e macellaio ‘podolico’ Michele Sabatino - Apricena (Fg), i Fratelli Matarrese di Matarrese Impianti - Alberobello (Ba), il Salumificio ‘F.lli Gentile’ - Fasano (Br), l’Antico Pastificio ‘Benedetto Cavalieri 1918’ - Maglie (Le), le Cantine ‘Polvanera - Gioia del Colle (Ba), con i profumi di ‘Pellegrino Maestri Frantoiani dal 1890’ - Andria (BT), le dolcezze della Confetteria ‘Mario Mucci 1894’ – Andria (BT) e tanti altri.

Una sinfonia ri-generante, per stimolare ulteriormente il settore a venir fuori dall’angoscia di mesi e mesi di pandemia, convinti che la ripresa è ancora una volta frutto di impegno, tenacia e ricerca quotidiana della qualità.

Facefood, patrocinata dall’assessorato alle culture della città di Trani in collaborazione con L’Associazione Delle Arti, è un’opera resa concreta dalla generosità degli sponsor - primo fra tutti il gruppo Megamark - alla disponibilità e ospitalità del Palazzo delle Arti Beltrani, e al lavoro di tanti collaboratori, che con gli autori hanno reso possibile l’evento.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Tummà, è stata coordinata da Vittorio Cavaliere: talent scout, critico gastronomico e profondo conoscitore del mondo del gusto, le cui tappe sono state immortalate artisticamente da Franz Gustincich e Claudio Auriemma, dell’agenzia di marketing visivo F&Co..

“Una ghiotta occasione per testimoniare la straordinaria vitalità della ristorazione pugliese e di coloro che i prodotti del territorio, eticamente, li rendono un vanto nazionale”, ha ribadito Vittorio Cavaliere, mentre Claudio Auriemma ha ricordato che: “Questo viaggio è stato atipico, per noi che siamo abituati a fotografare e rendere appetitosi i prodotti, perché lo abbiamo centrato sui ritratti di chi di questi prodotti ne fa arte”.

“Il nostro lavoro è trasformare in immagini gli aromi e i sapori, e raccontare il buon cibo - ha aggiunto Franz Gustincich - questa volta, però, abbiamo voluto narrare gli autori della tipicità e dei sapori pugliesi, coloro che sono dietro al successo enogastronomico di questa regione”.

Photos a cura di Rocco Lamparelli