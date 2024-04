Farmalabor e Uniba al Cosmofarma di Bologna presentano la stampante 3DForMe

Sarà presente anche la Farmalabor al Cosmofarma Exhibition di Bologna. L’azienda farmaceutica di Canosa di Puglia, come ogni anno, presenzierà con un proprio stand, all’interno del padiglione 29, a quello che è considerato evento di punta nell’ambito dell’health-care, del beauty care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia ed occasione più importante per farsi conoscere da operatori mondiali di settore.

Dal 19 al 21 aprile, una delegazione del Gruppo, tra cui lo stesso a.d. Sergio Fontana, avrà modo di esporre e illustrare l’assortimento relativo ai prodotti per la galenica, le novità nell’ambito della cannabis medicinale, la linea di integratori e cosmetici personalizzabili e le attrezzature per il laboratorio galenico prodotte dall’azienda.

Durante la tre giorni, l’azienda presenterà anche 3DForMe, l’innovativa stampante 3D ad estrusione diretta sviluppata da Farmalabor in collaborazione con il dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro e uno spin off Uniba, capace di produrre forme farmaceutiche solide finite in un unico passaggio, direttamente da miscele di eccipienti e principi attivi farmaceutici.

Una vera e propria rivoluzione, a detta degli esperti del settore Ricerca e Sviluppo dell’azienda, dal momento che il macchinario, evitando passaggi produttivi intermedi, consente un notevole risparmio di tempi e costi e, soprattutto, ha un elevato grado di personalizzazione del prodotto finito, tenendo in considerazione, quindi, le esigenze specifiche di ciascun paziente in termini di patologia, dosaggio, intolleranze ad eccipienti, età, peso, genere.

La delegazione Farmalabor parteciperà anche al LabGalenica. Si tratta di una delle novità del Cosmofarma 2024, un vero e proprio laboratorio galenico dove le aziende avranno l’opportunità di presentare i loro prodotti e strumenti e dove avranno luogo sessioni di workshop per approfondimenti sulle preparazioni e sulle novità in ambito galenico. I docenti del Farmalabor Campus interverranno con tre eventi formativi sui temi degli Estratti di Cannabis Farmalabor standardizzati e sulle opportunità galeniche in risposta alle esigenze del mercato farmaceutico (farmaci orfani e specialità medicinali carenti).

