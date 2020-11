Fastweb dona al Comune di Bari 201 PC e 404 monitor per le scuole

La giunta comunale di Bari ha approvato la donazione di pc e monitor effettuata da Fastweb in favore del comparto delle scuole elementari e medie cittadine e dei servizi sociali erogati dall’amministrazione comunale. Si tratta di 201 computer e 404 monitor, provenienti dalla sede di Fastweb presente in città.

Sarà la direzione generale del Comune a definire sia le modalità di ritiro dei beni sia il piano distribuzione dei dispositivi informatici sulla base delle indicazioni fornite dalle ripartizioni Politiche educative e giovanili e Servizi alla persona. Le apparecchiature saranno così affidate in comodato gratuito in modo da consentirne l’uso ai minori per le attività formative a distanza, in conformità alla regolamentazione interna sull’uso dei dispositivi elettronici da parte dei ragazzi.

“Siamo grati a Fastweb per questa donazione - ha commentato il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio - che in un momento segnato da molteplici criticità legate alla diffusione del virus e alla conseguente scelta, da parte di molte famiglie, dell’opzione didattica a distanza, consentirà alla nostra amministrazione da un lato di supportare i minori provenienti da contesti familiari in difficoltà economica, dall’altro di dotare alcuni presidi territoriali del welfare di strumentazioni informatiche da mettere a disposizione degli utenti. Nei prossimi giorni, d’intesa con le ripartizioni comunali interessate, procederemo ad una ricognizione puntuale dei bisogni rilevati per individuare le modalità di assegnazione e di ritiro di pc e monitor”.

“Nel 2020 Fastweb ha rinnovato la sua attrezzatura informatica e ha deciso di donare computer desktop e monitor alle scuole del Comune di Bari, con due finalità: aiutare le scuole che hanno bisogno di nuove attrezzature e aiutare l’ambiente in un’ottica di economia circolare, dando nuova vita a strumenti che sono ancora in ottime condizioni di utilizzo - ha dichiarato Anna Lo Iacono, responsabile CSR di Fastweb - siamo contenti che gli studenti di Bari possano apprendere competenze digitali utilizzando i nostri computer”.

