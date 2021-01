FdI: farmacisti, categoria a rischio da inserire nel cronoprogramma vaccinale

"Farmacisti dimenticati dal governo regionale - scrivono in una nota diffusa da Fratelli d'Italia - il 'Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione', consultabile sul portale web dell'Inail, ha inserito la categoria dei farmacisti nella classe di rischio più elevata (classificata come 'alto'), alla luce delle considerevoli percentuali di esposizione e contagio all'infezione da Covid-19, accomunandola così ad altre professioni sovraesposte rientranti nell'ambito della sanità e dell'assistenza, e alle forze dell'ordine".

“Rientra quindi, a pieno titolo, fra le categorie professionali che necessitano di vaccinazione fin dalla prima fase della campagna in atto. Ma i diretti interessati - una platea numerosa e in prima linea sin dall'esplosione della pandemia, che ha lavorato sempre sia durante il primo lockdown nazionale, che nelle successive fasi segnate da continue e contrastanti misure adottate dal governo nazionale e da quello regionale - non sono ancora a conoscenza del cronoprogramma e delle tempistiche previste in Puglia per la vaccinazione dei farmacisti titolari, dei collaboratori e dei dipendenti in servizio presso gli esercizi farmaceutici aperti al pubblico. Pur avendo manifestato, attraverso l’Atf (Associazione Titolari di Farmacia) che li rappresenta, piena disponibilità e volontà di fattiva collaborazione con le rispettive Asl provinciali e con l'esecutivo regionale".

“Per questo invitiamo l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e il presidente, Michele Emiliano - conclude la nota - a fornire risposte e chiarimenti nel merito della questione sollevata, che coinvolge non solo gli addetti ai lavori, i quali non chiedono privilegi ma doveroso rispetto e considerazione, ma anche un'utenza composta dall'intera comunità pugliese".

