BPER è Sponsor della Mostra 'Picasso lo Straniero'

BPER Banca sostiene la mostra 'Picasso lo Straniero' al Palazzo Reale di Milano

BPER Banca è lieta di annunciare il suo ruolo di sponsor per la mostra “Picasso lo straniero”, che sarà inaugurata il 20 settembre 2024 e resterà aperta fino al 2 febbraio 2025 presso il prestigioso Palazzo Reale di Milano. Questo progetto ambizioso offre un’interpretazione originale e inedita di uno dei più grandi artisti del XX secolo, Pablo Picasso, con l’intento di esplorare temi fondamentali come l’accoglienza, l’immigrazione e le relazioni interculturali.

Il sostegno di BPER Banca a questa esposizione riflette il suo impegno a favore della cultura, considerata un mezzo essenziale per comprendere e interpretare la realtà contemporanea. L’istituto bancario sottolinea l’importanza della cultura come strumento per la crescita e lo sviluppo della società, allineandosi perfettamente ai valori che guida la sua attività. La banca si impegna a utilizzare la sua influenza per promuovere eventi culturali di alto profilo che stimolino riflessioni significative e contribuiscano a un dialogo più ampio su temi di rilevanza sociale.

Serena Morgagni, Responsabile della Direzione Communication, ha commentato: “Con il sostegno a quella che rappresenta una delle più importanti iniziative artistiche della stagione, confermiamo il nostro impegno nella promozione e divulgazione dell'arte e della cultura. Desideriamo offrire alla collettività esperienze di altissimo valore artistico considerandole occasioni di inclusione e di crescita sociale".